Ronaldo i Oslo: – Vi er her for å hjelpe nordmenn til å bli bedre i fotball

I et intervju med NRK avslører Ronaldo at kampen mot Norge for 20 år siden sitter friskt i minnet.

– Det var et uforglemmelig tap. Vi husker det godt, selv om vi allerede var videre fra gruppa. Det var en veldig vanskelig kamp med mange dueller, og Norge fortjente å vinne, sier han.

SPARKET: Kjetil Rekdal sto trolig for det viktigste sparket i norsk fotballhistorie, og fingertuppene til Claudio Taffarel ble noen millimeter for korte. I omkampen er det Dida og Julio Cesar som skal prøve å gjenopprette den brasilianske æren i buret. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Vil lære nordmenn fotball

Det er ikke å stikke under stol at det norske landslaget har tapt seg etter den utrolige triumfen mot Brasil i 1998.

Se Omkampen, Norge - Brasil lørdag fra kl. 16.00 på NRK1 og nrk.no.

REVANSJELYSTEN: Brasil-legenden Ronaldo klarte ikke finne nettmaskene mot Norge i 1998. Det vil han gjøre noe med lørdag. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB scanpix

Det er jo faktisk sist gang Norge vant en VM-kamp, og det har Ronaldo merket seg.

– Vi er her for at nordmenn skal bli oppmerksomme på brasiliansk fotball og spillemåte, og for å hjelpe nordmenn til å bli bedre, så dere kanskje kan produsere spillere som dere hadde på den tiden vi spilte, sier Ronaldo til NRK.

På pressekonferansen fredag var han i det spøkefulle hjørnet, og sier det var taktisk av arrangøren å legge kampen til lørdag.

– Det var nok smart å la oss få oppleve utelivet her i Oslo på en fredag kveld, med dette fine været, før vi skal spille kamp, gliste han.

– Det er hvert fall fantastisk å få muligheten til å revansjere tapet. Vi har samlet en gjeng store spillere, bokstavelig talt, og skal gi alt.

HELTEN: Tore André Flo ble den norske helten i 1998. Lørdag er den tidligere Chelsea-spilleren tilbake med det norske flagget på brystet for å rundlure Roberto Carlos og gjengen på nytt. Foto: Per Løchen / NTB scanpix

Nostalgisk gjenforening

I en gruppesamtale som NRK har fått tilgang til, kommer det klart frem at Brasil-legendene gleder seg til å få revansj.

GLEDER SEG: Brasil-legendene har en gruppechat gående. Foto: Skjermdump

Lørdagens kamp er også en etterlengtet gjenforening for Brasil-spillerne. Et par bilder fra Emerson får nostalgitoget til å gå i gruppesamtalen.

– Dette blir bra venner, det var gode tider. Det blir gøy å gjenoppleve dette, skriver den tidligere midtbanegeneralen Cesar Sampaio til lagkameratene.

På pressekonferansen fredag fikk de brasilianske spillerne Emerson, Sampaio og Ronaldo i oppgave å spå resultatet.

De to første gikk for 3-1, mens Ronaldo meldte 4–2. Tore André Flo (4–3) og Frode Grodås (4–0) måtte selvsagt tippe Norge-seier, mens Drillo hadde følgende å si:

– Jeg er en fotballtrener, og ikke noen j**** spåmann.