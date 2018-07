Fem seire på over 50 år: Tallene som bør skremme England

«Well played lads» konkluderte alltid patriotiske og tabloide The Sun etter 0–1 tapet for Belgia.

England falt ned på andreplass i gruppen, og unngikk dermed den «vanskelige» siden av tablået. I stedet ser veien til finalen mye lettere ut på papiret, og forventningene blir ikke mindre etter at det antatt tøffeste hinderet Spania overraskende røk ut mot Russland.

Stygg statistikk

Men er det egentlig grunn til å ta av allerede? Ikke om man ser seg tilbake.

England har kun vunnet fem utslagskamper i VM siden de vant på hjemmebane i 1966. Seirene har vært mot svake nasjoner som Paraguay (1986), Belgia og Kamerun (1990), Danmark (2002) og Ecuador (2006).

DET VAR DAGER DET: David Beckham ble matchvinner sist gang England vant en utslagskamp, 1–0 mot Ecuador i åttedelsfinalen 2006. Foto: Matt Dunham / AP

I løpet av de samme «52 years of hurt» har engelskmennene tapt syv utslagskamper i tillegg til de verdensmesterskapene de ikke har kvalifisert seg til. To ganger har de røket ut i gruppe- eller mellomspill.

«Svennis» tror på Sverige

Én som har vært med på å vinne én av disse utslagskampene, og tapt tre av dem, er tidligere England-manager Sven-Göran Eriksson. Svensken sier til BBC at han tror ferden fort kan ende om de møter hans landsmenn i en kvartfinale.

– Jeg håper de møter Sverige. Jeg vet at alle ønsker å unngå Brasil, men jeg mener det er enklere å score på Brasil enn Sverige. Sverige spiller kanskje ikke den fineste fotballen, men å score mot dem er veldig vanskelig, sier «Svennis»

TRIST OG TRØST: Sven-Göran Eriksson trøster David Seaman etter tapet mot Brasil i kvartfinalen 2002. Foto: Ian Waldie / Reuters

Gammeldags tankegang

Og det finnes stemmer i England som vil dempe optimismen. Kommentator Barney Ronay i mer nøkterne The Guardian mener at det å basere seg på mulige utfall er gammeldags tankegang.

I avisens egen rangering av lagenes styrkeforhold før sluttspillet hadde de sitt eget lag helt nede på tiende plass, bak Sverige, Colombia og Kroatia fra samme side av tablået. Kun Sveits og Russland var bak England.

ALLTID TIDLIG UTE: Steven Gerrard, Wayne Rooney og England måtte reise hjem allerede før sluttspillet i Brasil 2014. Foto: Leonhard Foeger / Reuters

Men England har gjort narr av statistikk tidligere i VM. Siden 1966 hadde de scoret 1,17 mål per kamp og 5,44 mål per mesterskap. I år scoret de åtte på sine første to kamper.

Kun Brasil av deres tidligere banemenn er igjen nå, på FIFA-rankingen er bare Sveits (6) av de potensielle motstanderne foran England (12). Og de fem lagene som står foran dem har til sammen fem seire i utslagskamper på disse 52 årene.