På dagen av den russiske invasjonen av Ukraina, uttrykte Romanov eit ønske om å spele sjakk for Noreg.

Generalsekretær i Noregs sjakkforbund, Eirik Natlandsmyr, stadfestar til NRK at Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) har godkjent søknaden til Romanov, som gjer at han no kan spele med norsk flagg framover.

– Han kunngjorde at han ikkje lenger ønskte å spele under russisk flagg, og lurte på moglegheitene for overgang til Noreg. Det var vi positive til. For det norske sjakkmiljøet så er dette veldig positivt. Han var ønskt frå vår side, seier Natlandsmyr.

Romanov, som har status som stormeister, er ikkje eit nytt ansikt for sjakken her til lands. Russaren har budd vekselvis i Noreg og Tyrkia dei siste åra, og vore medlem av Noregs sjakkforbund og norske sjakklubbar sidan 2011.

Møtt med forakt

Romanov skal ikkje byte pass eller bli norsk i den forstand, men skal representere Noreg i turneringar som spelar og sjakktrenar.

Det får russiske politikarar som er lojale til Vladimir Putin til å reagere med forakt.

Svetlana Zjurova og Anatolij Karpov, som begge sit i den russiske statsdumaen, går hardt ut mot avgjerda til sin landsmann.

– Det er dobbeltmoralsk. Vil dei ikkje sjå på han som russisk etter dette? Kanskje han ikkje er russisk i det heile, han har jødiske røter. Eg meiner at dersom utøvarane dreg for å representere andre land, så bør dei ikkje bli aksepterte sidan dei er russarar. Det er ei tøff haldning mot alle russarar i utlandet, og plutseleg blir alt bra med han? Å byte statsborgarskap – det er eit svik. Du vil framleis ikkje bli kjært, seier Zjurova, ifølgje Chess-news.

POLITIKAR: Svetlana Zjurova er ein del av den russiske statsdumaen, som er den russiske nasjonalforsamlingas sitt «underhus». Foto: Dmitry Lovetsky / AP

Utsegnene til den tidlegare skøyteløparen Zjurova, som har OL-gull frå 2006, får sjakkekspert Atle Grønn til å tenne på alle pluggar. Han reagerer spesielt på utsegna «han er kanskje ikkje russisk i det heile, han har jødiske røter».

– Det er eit ganske vanvitig utsegn å komme med. Dei snakkar om denazifisering av Ukraina og så sleng dei rundt med denne retorikken? Det er så drygt, og makan til avsløring av seg sjølv, seier Grønn til NRK.

RUSSLAND- OG SJAKK-EKSPERT: Atle Grønn. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Ho bruker retorikk frå 1930-talet. Det er heilt sjokkerande. Det er så usivilisert og primitivt, og ein absurditet ut av ei anna verd. Ho fyrer opp med antisemittisme i ein så vanskeleg situasjon, held sjakkeksperten fram, som er tilsett som professor i russisk ved Universitetet i Oslo.

– Pinleg

Grønn reagerer ikkje berre på utsegnene til Zjurova. Den tidlegare sjakkspelaren Anatolij Karpov, som også sit i statsdumaen, har sagt følgjande om overgangen til Romanov:

– Viss Romanov ønskte å flytte til Noreg, ville ingen stoppa han. Han tok sitt val. Eg ville ikkje gjort det same, så klart. Sentrumet til sjakklivet flytta til Russland for lenge sidan, så han kan få problem med å flytte til Noreg i Russland. Eg trur ikkje han vil bli klandra, men han vil bli hugsa, seier han, ifølgje Chess-news.

Grønn meiner det er pinleg for skøytesporten og idrettsrørsla i Russland at dei har ein representant i Zjurova, og vel òg å påskrive passet til Karpov.

BLIR KRITISERT: Anatoly Karpov reagerer på overgangen til Romanov og får krass kritikk av Atle Grønn. Foto: Berit Roald / NTB

– Han har øydelagt ryktet sitt i sjakksporten grunna dette og den støtta han har til Putin.

– Var tydeleg prega

No er altså Romanov disponibel for å representere Noreg i turneringar framover. Generalsekretær Natlandsmyr seier at Romanov har hatt lita tilknyting til det russiske sjakkforbundet og har derfor lenge hatt ein overgang i tankane.

– Var det invasjonen som gjorde at han tok det endelege valet?

– Det har jo sjølvsagt ein samanheng, svarar han og fortel at russaren var tydeleg prega då invasjonen vart kjend.

– Då krigen braut ut spelte Romanov ei sjakkturnering i Kragerø, og var openbert prega av hendingane.

NRK har prøvd å få ein kommentar frå Romanov via sjakkforbundet. Natlandsmyr seier at russaren ikkje ønskjer å uttale seg i saka.