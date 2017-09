Røkke går inn med millioner til Molde-håndballen

Det opplyser Molde Håndballklubb i en pressemelding.

Klubben opplyser at de ønsker å styrke sin posisjon og etablere seg som en solid og stabil toppklubb i eliteserien for damer.

– Kjell Inge Røkke ønsker, gjennom sitt familieselskap The Resource Group TRG AS å være en bidragsyter til Molde Hk Elite i en oppbyggingsfase på 3 år.

– I denne perioden er det en målsetting at klubben skal oppnå den ønskede posisjon, samt en økonomi ved utløpet av perioden hvor egne inntekter fremover dekker alle forpliktelser uten ytterligere tilskudd fra TRG, sier styreleder i Molde HK, Per Gjerde.

Molde håndballklubb er nyopprykket i Eliteserien for kvinner, og pengene kommer godt med i arbeidet med å etablere seg som en stabil toppklubb.

Må gå i balanse

Det stilles krav om at håndballklubben regnskapsmessig skal gå i balanse hvert av de tre årene avtalen gjelder.

– Kjell Inge Røkke er opptatt av Fair play, etikk og moral. Derfor er det også et krav at Molde HK Elite skal ha et godt omdømme og opprettholde høy etisk og moralsk standard, herunder også forsvarlig økonomistyring.

– Molde HK Elite skal ha Fair Play i fokus og sørge for at spillere og trenere på alle nivå retter seg etter dette både på og utenfor banen. Alle i klubben skal framstå som positive rollemodeller, sier Gjerde videre.