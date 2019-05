Rodal advarer Samba – mener Warholm er klar for å skrive historie

Man måtte kanskje være til stede på Olympiastadion i Stockholm torsdag kveld for helt å forstå surrealismen i tida som kom opp på stortavla etter Karsten Warholms sesongåpning: 47,85.

For det var kaldt og det blåste. I øvelse etter øvelse ble det levert resultater som ikke var i nærheten av verdensklasse.

At Warholm uten reell konkurranse skulle storme inn til årets tredje beste tid på 400 meter hekk, var derfor rett og slett usannsynlig.

Så selv om Warholm har løpt 21 hundredeler raskere før, var det grunn til å spørre om han noen gang har gjort et bedre løp.

– Jeg funderer litt på det, faktisk. Jeg skal se litt på det, men jeg føler dette var ganske mye bedre enn de løpene jeg har gjort før, for å være helt ærlig, sier Warholm selv.

– Hvis du tar forholdene i betraktning, så tror jeg det definitivt er det beste løpet han har gjort på 400 meter hekk, sier trener Leif Olav Alnes.

– Jeg er sikker på at han ikke har gjort en bedre prestasjon, sier Vebjørn Rodal, olympisk mester på 800 meter og NRKs friidrettsekspert.

– 46 ikke umulig

De snakker altså om en mann som har vunnet både VM- og EM-gull, og som i fjor sommer flyttet den norske og nordiske rekorden gang etter gang.

– Det er ei så sterk åpning at jeg tror Abderrahman Samba og Rai Benjamin skal få mer enn nok med å slå Karsten Warholm når de møtes i duell, sier Rodal.

Samba og Benjamin er altså herrene med nest best og tredje best tid gjennom tidene på 400 meter hekk, resultater begge oppnådde i 2018. Samba er en av bare to som har løpt distansen på under 47 blank.

Rodal tror Warholm kan bli den tredje.

– 46-tallet er spennende å tenke og slettes ikke umulig. Han har grunnforutsetningene, han er solid teknisk, og med den 400-farten han legger til grunn uten hekker, så er det snart bare enkel matematikk å se 46-tallet, sier Rodal, som minner om at Warholm tangerte europarekorden innendørs på 400 meter flatt i vinter.

Møtes på Bislett

I motsetning til Rodal, vil ikke Warholm og trener Alnes spekulere i tider.

– Nå har jeg lært av Leif at godt gjort er bedre enn godt sagt, så vi forholder oss til det, sier Warholm til NRK.

Neste gang han stiller til start, er i Bislett Games. Der møter han Abderrahman Samba, som gjorde 47,27 i Shanghai i sin Diamond League-åpning – men da under helt andre forhold enn torsdagens stockholmsvær.