Robert Johansson beholder ledertrøya i Raw Air etter seieren i dag.

Johansson gjorde det meste rett i dag. I første omgang hoppet han 127 meter, før han økte til 129,5 meter i den andre omgangen.

– Jeg har det jævlig bra akkurat nå skal jeg være helt ærlig, sier Johansson til NRK.

Andre seieren på to dager

I går så vant Johansson og det norske laget lagkonkurransen, og nok en gang kunne han juble for seier. Etter en litt trøblete sesong ser det endelig ut til å ha løsnet for 28-åringen.

– Det var ett eller annet som skjedde de siste dagene i Seefeld. Også har jeg bare følt meg bedre og bedre og piggere og piggere utover i uka. Så det er deilig, sier dagens vinner.

– Det er helt fantastisk. Det er så fortjent, med alt han har jobbet seg gjennom denne sesongen. Det var litt trøbbel i starten og nå begynner han å komme i form og tar ut sine beste hopp og da er det ingen som slår han. Spesielt ikke i slike varierende forhold, sier landslagssjef, Aleksander Stöckl.

Også hoppsjef, Clas Brede Bråthen, er glad for at det ser ut som ting har løsnet for Johansson.

SEIERSKYSS: Johansson får seierskysset av kjæresten, Marlene Messel. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Han har klart å jobbe hardt og konstruktivt i en periode som har vært ekstremt tung for en utøver vi vet har ekstremferdigheter. Det er veldig bra at han klarer å heve seg opp på det nivået han skal være på, sier han.

Leder Raw Air

Johansson er nå i førersetet i Raw Air og har 28,1 poeng ned til Ryoyu Kobayashi som sikret seg sammenlagtseieren i verdenscupen i dag.

Det er fortsatt lenge igjen og det skal hoppes på Lillehammer, i Granåsen og Vikersund før en vinner skal kåres.

Likevel er det ingen tvil om at nordmannen nå seiler opp som en favoritt til å kjempe om seieren.

– Det er en nydelig start på den turneringen her. Og jeg har jobbet hardt for det, sier han selv.

– Han har det beste utgangspunktet for Raw Air av dem som er med her. Vi er ikke halvveis ennå, så her kommer det til å skje mye, men Robert har en stigende formkurve og det er det ikke så mange av de han konkurrerer mot som har, sier Bråthen.

Allerede i morgen begynner kvalifiseringen til rennet i Lillehammer på tirsdag. Der er han oppvokst, og han gleder seg til å komme hjem.

– Nå skal jeg hjem til Lillehammer. Jeg håper det kommer mye folk dit nå, sier Johansson.