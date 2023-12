Ristar på hovudet etter VM-opninga: – Dette har ikkje noko for seg

– Eg tykkjer det er ei utvatning av produktet. Det er ingen som tykkjer det er morosamt å sjå så store forskjellar. Vi liker å sjå Noreg vinne, men ikkje at dei skårar nesten 50 mål og slepp inn nokre få, seier TV 2s handballekspert Bent Svele til NRK.

For to år sidan utvida Det internasjonale handballforbundet (IHF) deltakarlista i VM frå 24 til 32 lag, i håp om å gjere handballen meir internasjonal.

IKKJE IMPONERT: Tidlegare handballspelar og dagleg leiar i HamKam Bent Svele. Foto: NTB

Svele meiner at lag som Grønland ikkje høyrer heime i ein verdsmeisterskap:

– At ein, i hermeteikn, venninnegjeng frå Grønland speler handball ved sida av vanlege jobbar er fint og flott. Men at dei skal delta i VM set ikkje noko kvalitetsstempel på ein verdsmeisterskap.

Han meiner det var feil av IHF å auke talet på deltakarland i VM.

– Når forskjellane blir så store, så har dei ikkje noko i VM å gjere. Å auke frå 24 til 32 lag tykkjer eg er altfor mykje. Sjølv om grunntanken er å spreie handballen meir, høyrer ikkje dette heime i ein verdsmeisterskap. Hassan Moustafa (IHF-president) og IHF har ein våt draum om at USA skal ta handballen til seg. Fram til det skjer, har ikkje dette noko for seg.

– Ser du noko positivt ved det?

– Det tykkjer eg er vanskeleg å si, sa Svele til NRK før fredagens kamp mot Austerrike.

NRK har sendt kritikken til IHF, men har førebels ikkje fått noko svar.

Kampstatistikk så langt i VM Ekspander/minimer faktaboks Seiersmarginen er i snitt på 12,9 mål.

Tre gonger har seiersmarginen vore over 20 mål.

8/12 har vore med ti mål eller meir.

Kamerun makta berre 2 mål i ein omgang.

Knuste Austerrike: – Altfor mange lag

Noreg knuste Grønland med 32 mål i opningskampen, 43–11. Fredag kveld fekk dei litt tøffare motstand frå Austerrike, men vann komfortabelt.

– Veldig, veldig bra. Eg tykkjer stort sett alle leverer. Vi har dobbel dekning i alle posisjonar og vi er på frå start. Henny i den stilen i dag, er fantastisk. Det er gledeleg at alle melder seg på, seier Nora Mørk til NRK.

Henny Reistad varta opp med fantastisk spel før pause, og noterte seg for heile sju nettkjenningar. Da leia heimelaget med ni mål.

– Det var deilig. Det var godt. Vi spelte på ein måte som eg likar godt. Det var god flyt, seier Reistad.

– Alt ho tok på blei til gull i dag. Hun var skikkeleg god, rosar kaptein Stine Bredal Oftedal.

STJERNE: Henny Reistad. Foto: NTB

Austerrike hang brukbart med vidare, men var aldri i nærleiken av å gjere det spanande. Reistad hald fram med å dominere, og på kanten varta Camilla Herrem opp med den eine fulltreffaren etter den andre.

Til slutt hadde alle dei norske spelarane notert seg for scoring. Då dommaren blåste av kampen kunne Noreg juble for siger med 17 mål meir enn Austerrike.

– Ingen skal fortelje meg at Austerrike får noko ut av dette her. Det er altfor mange lag, konkluderte TV 3s kommentator og tidlegare landslagstrenar Gunnar Pettersen på tampen av kveldens kamp.

NRKs ekspert Amanda Kurtovic er einig.

– Eg hadde forventa at Noreg skulle køyre over Austerrike, men at det skulle bli så mange mål, både bakover og framover, hadde ingen av oss forventa, seier ho.

– Del av noko større

Noregs kaptein har ein litt anna oppfatning av den utvida VM-modellen enn Svele.

– Sjå på Grønland i går og kor stort dei tykkjer det er. Da er det kanskje heilt rett likevel? Om vi skal sjå det på det planet, så må vi spørje «Kva er eigentleg handball for oss?», «Kva skal det vere?» Eg tykkjer det er ein positiv ting. Men du får òg eit par kampar som blir litt mindre spennande, seier Stine Bredal Oftedal til NRK.

Ho mimrar tilbake til førre VM, da dei fekk eit rørande møte med Iran, som dei òg slo med 32 mål.

BESTE SPELAR: Irans målvakt Fatemeh Khalili Behfar vart rørt til tårer etter å ha vorte kåra til beste spelar i VM-kampen i gruppespelet mellom Iran og Noreg i VM i Spania i 2021. Foto: NTB

– Når vi spelte mot Iran for to år sidan, vart det plutseleg ein kjempeemosjonell augeblink på slutten der målvakta fekk «beste spelar» og vart rørt.

Venninnene til Oftedal vart òg rørt av kampen i går, fortel kapteinen.

– Dei tykte det var kjemparørande å sjå kor kult Grønland tykte det var å få til eit par ting mot oss. Igjen, så tykkjer eg det kjem an på kva du vil ha ut av kampen. Reint handballmessig er eg heilt samd i at det kan bli kjedeleg. Men du får litt hjarte inni sånne kampar òg, meiner Oftedal.

GOD STEMNING: Stine Bredal Oftedal og Nora Mørk etter gruppespelkampen mellom Noreg og Grønland, der Mørk vart spart og følgde sigeren frå sidelinja. Foto: NTB

Noreg-trenar Thorir Hergeirsson meiner ønsket om å spreie bodskapen om handballen trumfar argumentet om ujamne kampar.

– Eg ser større på det. Handballen er ein del av noko større. Det er ikkje berre vi som har komme lengst som skal eige dette. Det skal vere ope for alle. Det meiner eg er eit viktig argument for at vi skal vere litt overberande og audmjuke og tenkje at det toler vi – at det blir nokre ujamne kampar i starten. Og så dreg det seg til etter kvart, seier islendingen til NRK.

DEL AV NOKO STØRRE: Thorir Hergeirsson meiner vi kan lære av idrettsgleda til Grønland. Foto: NTB

– Fekk vi litt bevis på det med idrettsgleda til Grønland?

– Ja, og det tykkjer eg er viktig. Det viser oss at vi aldri må gløyme. Vi blir fort bortskjemde når vi har utøvarar og lag som presterer i verdstoppen. Da er det lett å tenkje at det er det som gjeld, svarer Hergeirsson og held fram:

– Idrett og toppidrett er ein overskotsaktivitet. Det er noko ein gjer fordi ein er glad i det og det gir deg noko. Når du kjem til VM for første gong på 22 år er det enormt stort for Grønland. For spelarane og menneska der. Da ser ein jo andre sider ved idrett og toppidrett. Det er stoltheit, glede, entusiasme, begeistring. Det er utruleg viktig. Det minner oss på det at det handlar om meir enn berre å vinne. Det handlar òg om å vere del av noko større.

JUBEL: Dei grønlandske spelarane feira etter stortapet mot Noreg. Det var deira første VM-kamp i handball på 22 år. Foto: NTB

Fredag møtte Noreg austerriksk motstand, som ifølgje handballekspert Svele òg er ein svak motstandar for dei norske handballjentene. Austerrike var nemleg eitt av to land som fekk delt ut eit «wildcard» av IHF, som får delta i VM sjølv om dei ikkje kvalifiserte seg.

– Å byrje å dele ut wildcard, og gi dei til Island og Austerrike når dei ikkje er betre enn dei er, da fell modellen litt for seg sjølv. Ambisjonen er sikkert fin og flott med å inkludere, men det vatnar ut produktet, meiner Svele.