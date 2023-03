Riise (15) hylles etter cupdramaet: – Han har tøffhet i blodet

– Han har jo DNA som har tøffhet i blodet. Jeg var aldri i tvil om det, jeg hadde faktisk tenkt å ha han som straffeskytter nummer syv. Men så tenkte jeg at det ansvaret skulle få ligge på de litt eldre og rutinerte. Han fikk sjansen til slutt og det er helt glimrende. Det er en kjempeerfaring for han, sier Stabæk-trener Lars Bohinen til NRK

Han snakker om 15-åringen Fillip Jenssen Riise, sønn av Bjørn Helge og nevøen til John Arne, fotballbrødrene som har spilt på det aller øverste nivået, for klubber som Fulham (Bjørn Helge), Roma og Liverpool (John Arne) og på det norske landslaget.

15-åringen, som signerte sin første proffkontrakt i november i fjor, er ikke gammel nok til å kjøre moped, men hadde likevel ingen problemer med å gå frem og ta Stabæks nest siste straffe i en straffesparkkonkurranse.

I en kvartfinale i cupen. Mot regjerende mester Molde.

Iskald straffe fra Riise Du trenger javascript for å se video.

– Veldig kult

Riise la inn et lite stopp i tilløpet, ventet ut keeper og trillet ballen iskaldt i mål. Selv om det ikke så ut til å være et snev av bekymring hos Riise, avslører hovedpersonen selv at han kjente litt på det.

– Jeg var veldig stresset på starten, også når det kom nærmere og nærmere gikk det egentlig greit. Det var gøy å skyte, sier hovedpersonen til NRK.

– Jeg tenkte egentlig bare å bestemme meg hvor jeg skulle skyte. Også var det bare å skyte da. Så det var ikke noe stress, legger han til.

LANDSLAGSBRØDRE: Bjørn Helge (t.v.) og John Arne Riise, her fra en landslagssamling i 2007. Foto: Cornelius Poppe / NTB

– Du kommer inn mot det som var Norges beste lag både i cup og serie i fjor. Hvordan oppleveves det som en 15-åring?

– Det er veldig kult da. Hvert fall for opplevelsen og få tilliten av Lars for å komme inn. Så det betyr mye.

Gjenopplev cupdramaet her:

Høydepunkter: Stabæk-Molde Du trenger javascript for å se video.

Straffemaraton

Det var til Stabæk-keeper Isak Pettersson som ble den store helten. Han reddet Magnus Grødem sin straffe og sørget for ellevill jubel for hjemmelaget.

Det ble et cupdrama uten like i Bærum lørdag ettermiddag.

Da det fortsatt sto 1-1 mellom Stabæk og Molde etter 120 minutter måtte kampen avgjøres ved straffesparkkonkurranse. Det var ikke bare-bare det heller, og først etter tolv runder med straffespark kunne hjemmepublikummet slippe jubelen løs på Nadderud.

Stabæk slo ut regjerende cupmester Molde etter 9-8 på straffer.

-- Dette er sjelden kost, innleder Bohinen:

– Det var så dramatisk, og for en vilje å stå i det og jobbe for muligheten for å få straffesparkkonkurranse. Det må jeg bare si. Jeg er utrolig stolt over den gjengen der nå. Den moralen, den kulturen vi har klart å få inn i gruppen, sier Bohinen, som konkluderer med at det var «meget bra».

Det var blåtrøyene fra rosenes by som tok ledelsen etter 29 minutters spill. Vinterens store signering, Veton Berisha, sendte gjestene i føringen fra straffemerket.

Kasper Waarst Høgh utlignet for Stabæk etter 83 minutter.

Til slutt var det Stabæk som kunne juble for avansementet og nå er de klare for semifinale i cupen. Bærumsklubben har bare vunnet cupen én gang tidligere: I 1998.