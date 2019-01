– Det er greit å ha fått snakket ut om ting. Det ble en fin prat, sier Jarl Magnus Riiber.

Kombinertløperen møter NRK utenfor juryrommet inne på toppidrettssenteret i Granåsen. Dit måtte han gå rett etter den overbevisende seieren han tok i verdenscuprennet søndag.

Juryen likte nemlig ikke oppførselen til Riiber etter hopprennene lørdag og søndag. Riiber og flere av utøverne var misfornøyd med gjennomføringen av konkurransen. Forholdene var svært ujevne, og flere mente juryen heller burde avlyst og latt fredagens prøveomgang være den tellende konkurransen.

– De kan si og mene det de vil. Men jeg tror at om alle hjemme skal tenke at dette er en idrett de ønsker å følge med på, så må de beste utøverne fremstå som gode rollemodeller. Jeg har ingen problemer med at han er uenig, men det er oppførselen vi reagerer på i dag, sier renndirektør Lasse Ottesen.

– Jeg skal fortsatt vise følelser

Riiber fikk dårlige forhold både lørdag og søndag. Arrangøren reagerer spesifikt på at han lørdag slo i portene utøverne går gjennom etter de har hoppet, og at han søndag henvendte seg til tv-kameraet og utbrøt «Er det mulig?».

Slik så det ut da Riiber henvendte seg til kameraet.

Etterpå utdypet Riiber til NRK at han mente juryen burde avlyst rennet og brukt fredagens provisoriske runde siden så mange slet med forholdene.

– Hvorfor ikke bruke den? I stedet blir det et parodi av et renn, sa han, og la til:

– Det er kjempedårlig reklame for sporten, rett og slett. I dag var mer ujevnt enn i går. Det er flaut, sier han.

Ottesen bekrefter overfor NRK at det er blant annet disse to episodene som har ført til at de nå gir Riiber en bot på 500 sveitserfranc.

Riiber sier han godtar boten.

– Jeg skal betale den, og er glad vi fikk snakket om det som har skjedd, sier han.

– Jeg skal fortsatt vise følelser, men kanskje på en annen måte neste gang, legger han til.

Den norske 21-åringen leder verdenscupen og forklarer at han var veldig skuffet etter begge hopprennene. Men både lørdag og søndag greide han å gå seg inn til seier under langrennsdelen.

Spesielt søndag var prestasjonen imponerende. Da startet han som nummer 11, ett minutt og 42 sekunder bak lederen. Dette forspranget spiste han opp allerede på de fire første kilometerne, etter godt samarbeid med lagkamerat Jørgen Graabak. Sistnevnte ble nummer tre.

– Vi var veldig hevnlystne etter det som skjedde på hopprennet. Vi samarbeidet veldig godt. Jørgen gikk kjempefort i starten, og jeg kjente det virkelig i lungene, sier Riiber.

Graabak blir overrasket når han hører at lagkameraten har fått bot.

– Det synes jeg er tull. Såpass må de tåle, sier han.

Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Kombinertsjefen kalt inn på teppet

Etter hoppdelen søndag ble den norske kombinertsjefen Ivar Stuan kalt inn på teppet av juryen fra det internasjonale skiforbundet. Han måtte der forklare Riibers utsagn.

– De vil jo gjerne at vi skal fremstå som glade og blide, i hvert fall på TV. Så får vi heller herje litt på bakrommet. Vi skal ta en prat med FIS etterpå, og med Lasse (Ottesen, red.anm.) og se litt hvordan vi løser det fremover. Jeg tror det er en fin prosess at folk reagerer på hverandre, så får vi ta det direkte med hverandre og løse det, sier Stuan

Renndirektør uenig i kritikken

Renndirektør Ottesen sier til NRK at det har vært to gode konkurransedager.

– Juryen har gjort en strålende jobb. Det har vært vind i anlegget, så det har vært utfordrende både i går og i dag, sier han.

Ottesen deler ikke Riibers syn om å bruke den provisoriske runden som tellende resultat.

UENIG: Lasse Ottesen mener det var riktig å gjennomføre søndagens hopprenn. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Overhodet ikke. Vi holder på utendørs, sier Ottesen, og påpeker at været alltid vil variere litt.

– Ble det et rettferdig hopprenn?

– Finnes det et rettferdig hopprenn?, Det vil alltid være varierende forhold i en hoppbakke, svarer Ottesen.