Rett etter dette blodslitet endret treneren og Iversen planene: Innrømmer at han tar en sjanse

Torsdag setter han seg på flyet i retning Davos i Sveits. Han dropper dermed verdenscuprennet i Planica – der en sprint i klassisk stil står på programmet – helgen før jul.

Iversen var totalt utslått etter kraftanstrengelsen på Lillehammer lørdag der han ble nummer tre på 30 kilometeren med skibytte, men krysser fingrene for at han er pigg nok når det venter to tøffe konkurranser i høyden kommende lørdag og søndag.

– Vi prøver noe nytt i år. Jeg reiser fra lavlandet og gjør et forskningsprosjekt. Funker det å komme fra lavlandet og gå skirenn i høyden? Det er forskning, det, sier Iversen og gliser.

INGENTING Å SI PÅ STEMNINGEN: Aleksandr Bolsjunov (midten) og Emil Iversen var godt fornøyd på pressekonferansen etter tremila på Lillehammer lørdag. Til venstre forteller Hans Christer Holund om hvordan han opplevde duellen mot de to rivalene. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Utenfor boksen

For 28-åringen innrømmer at han tar en viss sjanse ved å prioritere annerledes de neste ukene. Han har ikke for vane å gå gode renn i høyden. Han og resten av herrelaget reiser ned til Davos rett i forkant av konkurransene.

Therese Johaug og resten av damelaget reiste på sin side fra Lillehammer søndag og rett til den sveitsiske byen for å være akklimatisert.

– Det er ikke et forskningsprosjekt, sier allroundtrener Eirik Myhr Nossum og humrer litt.

– Men historisk har flere dratt ned uken i forkant og vært akklimatisert. Det gjør ikke han. Sånn sett er det litt utenfor boksen.

ALLROUNDTRENER: Eirik Myhr Nossum, her under langrennsåpningen på Beitostølen i november. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Northug-prat

Iversen har tenkt å gjøre samme prosedyre til Tour de Ski. Han reiser fra hjemstedet Meråker i Trøndelag og rett til en konkurransedestinasjon i tynnere luft enn han er vant til. Davos ligger for øvrig rundt 1500 meter over havet.

– Gjør jeg det dårlig, så kan vi selvfølgelig konkludere med at det ikke funker. Men jeg snakket med Petter (Northug) og han mente Odd-Bjørn Hjelmeset klarte det for 20, 30 eller 40 år siden. Da stoler jeg på ham, sier Iversen – stappfull av selvtillit.

Trengte ikke se hverandre i øynene

Kanskje ikke så rart. Ett av Norges to sammenlagthåp i verdenscupen sammenlagt virker råsterk etter to helger. Ikke bare i klassisk. Det har han alltid behersket. Men nå også i fristil.

Han hadde tredje beste tid under jaktstarten i den stilarten under verdenscupåpningen i Ruka. Det var første bevis på at skøyteformen er god. Allerede da plantet allroundtrener Eirik Myhr Nossum ideen om at Davos i stedet for Planica kunne være en god idé.

Da Iversen fortsatte å levere i skøyting på tremila med skibytte på Lillehammer lørdag, ble han og treneren umiddelbart etter målgang enige om at det ble slik.

– Vi trengte knapt å se hverandre i øynene, så var det der bestemt, sier Nossum.

– Vi har aldri tenkt på at jeg kunne skøyte. Det har vi ikke hatt med i planleggingen. Da måtte vi endre planene, sier Iversen.

KAN SKØYTING: Emil Iversen, her under fristilsdelen på Lillehammer lørdag. Foto: Stian Lysberg Solum

Sender et signal til FIS

Det er riktignok Johannes Høsflot Klæbo som leder verdenscupen sammenlagt med 420 poeng. Iversen på andreplass er 25 poeng bak. Aleksandr Bolsjunov følger på tredje snaut hundre poeng bak Klæbo.

Nossum og Iversen har litt forskjellige oppfatninger om hvorfor skiprofilen skal til Davos. Treneren mener det er en større sannsynlighet for at han kommer hjem med flere poeng etter to renn der, enn ett i Planica. Samtidig får han en lengre hvileperiode før Tour de Ski.

– Det er en bonushelg for meg. Jeg har gått bra nå, tatt mye poeng og har lave skuldre i Davos. Jeg drar fordi det er lettere å komme seg dit enn Planica, sier Iversen – og får dermed konkurransefri fra 16. desember til Tour de Ski-start 28. desember.

– Jeg har gjort det så bra nå at jeg har gjort meg fortjent til en lang juleferie. Det blir pepperkaker og avslapping i en 14 dagers tid. Så sender jeg et sterkt signal til FIS (Det internasjonale Skiforbundet) om at det ikke bør være verdenscup rett før jul. Det passer ikke sånne folk som meg, sier Iversen.