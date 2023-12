Reiten tilbake i Chelsea-troppen etter langt skadeavbrekk – på benken i toppkampen mot Arsenal

Rørt Weng etter sesongbeste: – Det har vært en lang vei

På 10 kilometer fri teknikk i Östersund var Jessica «Jessie» Diggins i en klasse for seg selv, og økte forspranget i verdenscupen.

– Hun flyr jo fra alt her!, sa NRKs ekspert Torgeir Bjørn.

Forhåndsfavoritt Diggins startet knallhardt.

Det gjorde også Heidi Weng. Med en offensiv åpning la hun seg 3.5 sekunder bak amerikaneren ved én kilometer.

– Det spruter av gåinga til Heidi Weng, sa NRKs ekspert Fredrik Aukland.

I tillegg var svenske Ebba Andersson og tyske Victoria Carl på skuddhold.

Weng tapte ytterligere til amerikaneren, men holdt et jevnt høyt tempo.

– Det er et palløp innen rekkevidde for Heidi Weng, sa Bjørn.

Weng gikk i mål 19 sekunder bak Diggins, og holdt unna for tyskeren og svensken. Det holdt til andreplass og sesongbeste for 32-åringen.

– Jeg var litt rørt i dag. Det er deilig å kjenne at man kan, hvis man vil. Det var en tung sisterunde der mot meg selv. Da jeg hørte at det var en klar andreplass, tenkte jeg at jeg bare måtte kjappe meg til mål, sier Weng til NRK.

I løpet av de siste åra har Weng mistet OL, fått hjernerystelse og hatt korona. I dag ville hun bevise at hun kunne.

Hun hadde forberedt seg ved å se på løypa fra Östersund i 2020, og lærte av Therese Johaugs seier.

– Det har vært en lang vei de siste åra. Det har vært mye stang ut på enkelte ting. For det mentale og styrken trengte jeg virkelig en opptur, sier andreplassen.

Anne Kjersti Kalvå endte på syvendeplass og Lotta Udnes Weng ble nummer tolv.