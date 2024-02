Reiten med straffedobbel i Chelsea-seier – smell for Maanum og Arsenal

Selvmål da Inter slo Juventus

Et selvmål av Juventus-stopper Gatti sørget for at Inter tok alle tre poengene i det som var et realt toppoppgjør i Serie A søndag kveld.

Kun et poeng skilte de to lagene på toppen av tabellen før kveldens kamp, fordel Inter.

Søndagens seier gjør at avstanden nå er fire poeng fra serielederen og ned til Juventus på andreplass.