Reitan-arvingen har opplevd fordommer og «drittkommentarer» for etternavnet

Det er han først og fremst veldig glad for.

22-åringen – som måtte tåle å være blant de aller største favorittene i herreklassen under NM i golf denne helgen, men som svært overraskende røk ut før åttedelsfinalen lørdag – er barnebarnet til Odd Reitan, milliardæren som er aller mest kjent for å ha skapt Rema 1000-suksessen.

Kristoffer Reitan er sønnen til Magnus, som sammen med golftalentets onkel, Ole Robert, forvalter store deler av familieselskapets milliardverdier i dag.

HAR GJORT STOR SUKSESS: Odd Reitan (høyre) sammen med sønnene Ole Robert (venste) og Magnus (midten) fra en resultatpresentasjon i 2011. Foto: Ned Alley

Fordommer forbundet med arving-rollen

På NRKs spørsmål om hvordan Reitan-navnet har preget ham opp igjennom som golfspiller, svarer Kristoffer Reitan slik:

– Jeg føler nå at jeg har laget min egen identitet i Golf-Norge. Jeg føler at andre kan se på meg som en egen person og ikke bare fordi jeg har et etternavn som er kjent. Det er bra. Men så er det jo fordommer som kommer med at man er arving. Folk får en idé om hvordan man er som person, før de har rukket meg å kjenne. Det er slitsomt, sier han – og fortsetter:

LOVENDE: Kristoffer Reitan, her på ett av hullene under US Open i 2018. Foto: Warren Little / AFP

– Jeg er sterk nok til å tenke at det ikke er noe problem, dersom noen kommer med drittkommentarer og drittslenging. Jeg tar meg ikke nær av det, det er jo fordommer mot alle typer mennesker, det får man bare tåle. Det er mange i verden som sliter med mye mer vanskeligere ting.

Endret seg i 2018

– For du har opplevd en del drittkommentarer og drittslenging?

– Det kommer en gang iblant. Det har blitt mindre etter hvert som jeg har fått et større navn i Golf-Norge. Da blir det mindre og man skaper sin egen identitet.

– Når merket du at du skapte din egen identitet?

– Da jeg kvalifiserte meg til US Open ( i 2018, journ.anm.). Da begynte det å gi slipp. Da gikk det fra overskriften «Odd Reitans barnebarn vant turnering i USA» til «Kristoffer Reitan kvalifiserte seg til US Open». Da følte jeg at jeg kom ut av skyggen.

– Er det fra golfmiljøet du opplever kommentarer og drittslenging?

– Det er idrettsmiljøet generelt. Jeg opplever det fra ulike steder. Som regel sies det aldri til trynet mitt, men jeg får vite det gjennom en annen. Mange som er glad i å prate, sier han.

Nytt turneringsformat

På Atlungstad-banen på Hamar som bader i sol, har Reitan spilt kvalifisering til finalespillet. Selv om Viktor Hovland og Kristoffer Ventura ikke er med, regnes startfeltet som kruttsterkt til NM å være. Ingen får spille ute i Europa i disse dager. Dermed har turneringen i Norge blitt attraktiv.

Men for Reitan ble det alt annet enn glede på Atlungstad. Fredag kveld ble det exit i duell mot fjorårsfinalist Michael Mjaaseth.

Disse er klare for åttedelsfinale: Ekspandér faktaboks Kamp 1: Jørgen Winther Johansen mot Jan-Are Larsen. Kamp 2: Magnus Randsted mot Kristian Krogh Johannessen. Kamp 3: Elias Bertheussen mot Kevin Andre Wright. Kamp 4: Mats Ege mot Bård Bjørnevik Skogen. Kamp 5: Petter Mikalsen mot Daniel Øverås. Kamp 6: Jakob Stavang Stubhaug mot Magnus Pedersen. Kamp 7: Mats Heien mot Carl Didrik Fosaas. Kamp 8: Michael Mjaaseth mot Markus Braadlie. Utviklingen i turneringen kan du følge gjennom dagen her (ekstern lenke). De siste finalene følger du på NRK1 og nrk.no fra klokken 16:00 til klokken 19:00.

Toppidrettssjef i Golfforbundet, Øyvind Rojahn, mener Kristoffer Reitan er en spiller med stort potensiale. Han trekker frem 22-åringens slaglengder som gjør at han har kapasitet til å nå til toppen. Men at det fortsatt gjenstår noe i andre deler av spillet hans for å lykkes med hans målsetninger.

At turneringsformatet handler om dueller én mot én hele veien, gjør hele konkurransen langt mer spennende, påpeker Rojahn. De korte kampene utfordrer utøverne til å takle press i enda større grad.

GOLFTOPP: Øyvind Rojahn, toppidrettssjef i Golfforbundet. Foto: Golfforbundet

– Hvordan takler man den mann-mot-mann-situasjonen? Mye handler om det mentale og at man ikke henger seg for mye opp i hva den andre gjør. Man kan vinne en match selv om man spiller dårlig og tape selv om man spiller sitt livs golf, sier han.

Lørdag står det igjen 16 utøvere i hver av dame- og herreklassen. Fra klokken 16:00 til 19:00 sender NRK den endelige finalen – mann mot mann og kvinne mot kvinne over ni hull.

Og det uten en av forhåndsfavorittene i Kristoffer Reitan.

KLAR FOR NM: Kristoffer Reitan, her under US Open i 2018. Foto: Brad Penner

– Mange sliter med å få det til å gå rundt

For de som følger norsk golf vet at han som 20-åring i 2018 fikk sjansen i prestisjetunge US Open. Allerede i fjor spilte han seg inn på Europa-touren. Det er den viktigste turneringsserien i golf i Europa og er nivået under PGA-touren, der Viktor Hovland spiller til daglig.

Som en av de yngste manglet han erfaring på det nivået, det gikk litt opp og ned, beskriver han selv, men Reitan føler han har nivået inne. Alt handler om stabilitet.

At 2020-sesongen har blitt sterkt amputert som følge av korona-epidemien, kaller han kjipt.

– Det er spesielle tider for alle. For golfspillere er det kjipt fordi du mister sjansen til å tjene inn penger. Det er mange golfere som allerede er i en tøff situasjon, mange sliter med å få det til å gå rundt. Det gjør det ikke lettere, sier han.

Av VG har Reitan tidligere blitt spurt om han selv har fordeler av å ha mye penger i ryggen. Til det har han svart at penger kan gi en fordel, men at det samtidig kan føre til at en utøver ikke ser meningen med å jobbe hardt.

Trekker frem fire sterke spillere

– Men hvordan gikk korona-tiden utover golfspillingen din og det mentale?

– Jeg var ganske demotivert de første par ukene. Jeg visste ikke hva jeg skulle se fremover mot, hva jeg skulle gjøre. Men plutselig bestemte jeg meg bare for at jeg skal bli bedre enn noen gang.

– Jeg begynte å trene ekstremt mye styrke og på en del langsiktige ting. Frem mot denne turneringen, så har jeg ikke forberedt meg så mye. For meg handler det om å være best mulig forberedt til neste år, det har vært tanken min, å kjøre på med langsiktig tankegang, i stedet for å tenke for mye på resultatene, sier han.

På spørsmål om hvem han anser som de sterkeste spillerne under NM, svarer Reitan slik:

– Det er mange gode golfspillere her, mange er gode nok til å vinne. Jeg vurderer det som et sterkt startfelt. Men hvis jeg skal nevne navn så blir det Andreas Halvorsen, Elias Bertheussen og Kristian Krogh Johannessen, sier Kristoffer Reitan.

PS: Espen Kofstad hadde også vært blant favorittene, men han har trukket seg på grunn av ryggtrøbbel.