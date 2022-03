Regelbryterne på Ullevaal stadion

Løsningen NFF har endt opp med er i realiteten et sammensurium av et usedvanlig klønete forsøk på å stimulere norsk fremgang i Europa og deres dårlige samvittighet overfor et uskyldig offer for dette.

I tillegg er den altså heller ikke lovlig etter deres eget regelverk.

Alt ved den løsningen de har endt opp med er feil, inkludert det formelle.

Veien til walkover

La oss bare ta utgangspunktet kort én gang til:

De avgjørende rundene i norgesmesterskapet 2021 for menn – eller cupen, som vi liker å kalle turneringen- er flyttet til våren etter på grunn av presset på terminlisten gjennom fjoråret.

Den avgjørelsen er forståelig nok.

Derfra har alt gått galt.

Aalesund og Bodø/Glimt skulle spilt mot hverandre i turneringens 4. runde, ett av vårens store oppgjør her i norsk fotball – på en søndag i mars.

Et fullt stadion i Aalesund ville vært en strålende velkomst for de siste sesongers soleklare enere i norsk fotball.

INGEN CUPFEST: Aalesund-supporterne går glipp av cupfesten. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Slik blir det ikke.

Denne uka ble kampen først flyttet. Så ble den til slutt avlyst helt, og Bodø/Glimt får såkalt «walkover» til neste runde, uten noen gang om å ha bedt om det.

Europeisk drøm – og mareritt

Grunnen er at Bodø/Glimt også er med i den tredje mest prestisjetunge europacupen, kalt Serieligaen, der de skal spille mot nederlandske AZ Alkmaar i åttedelsfinalen, med kamper 10. og 17. mars.

Mellom disse to oppgjørene, søndag 13. mars, var kampen mot Aalesund berammet.

Og har vært det en god stund.

Dette har Bodø/Glimt omtrent like lenge uttrykt sin misnøye med.

De mener så mange kamper på kort tid og utenfor normal sesong kan minske deres sjanser for avansement.

Norsk suksess i europeiske klubbturneringer har lenge vært et mål for norsk fotball som sådan. Alle drar fordeler av det.

VINNER 3-0: Bodø/Glimt går seirende ut av oppgjøret mot Aalesund uten å ha spilt selve kampen. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Spørsmålet er bare hvordan man skal oppnå slik suksess.

Bodø/Glimt har ønsket å få flyttet cupkampen mellom de to kampene mot Alkmaar.

Og bare så det er understreket én gang for alle: Bodø/Glimt har ikke gjort noe galt her.

De har forsøkt å optimalisere sine muligheter til å fortsette et europeisk eventyr som allerede har gjort en hel fotballnasjon stolt og engasjert.

Feilen er fullt og helt hos Norges Fotballforbund.

Kamp mot covid

For forbundet, med støtte fra eliteklubbenes egen organisasjon, Norsk Toppfotball (NTF), fant plutselig ut at man skulle etterkomme seriemesternes ønske og omberammet på onsdag kampen.

Med utgangspunkt i § 11–2 (1) i NFFs såkalte kampreglement, er dette formelt noe de har myndighet til.

Det faktiske grunnlaget er det fortsatt veldig mye mer å si om – noe Aalesund allerede på dét tidspunkt også hadde gjort.

Klubben var nemlig midt i et covid-utbrudd, som i tillegg til en omfattende skadesituasjon gjorde at trener Lars Arne Nilsen allerede hadde varslet at de ikke ville kunne spille kampen hvis den ble flyttet frem.

Likevel valgte NFF å prioritere ønskene fra Bodø/Glimt.

FLYTTET KAMPEN: Norges Fotballforbund, her ved Lise Klaveness og Nils Fisketjønn, har valgt å fremskynde cupkamp. Foto: Terje Pedersen / NTB

Slike avgjørelser kan etter kampreglementet i utgangspunktet ikke ankes.

Likevel protesterte Aalesund, ikke unaturlig.

Uten å kjenne innholdet i denne, er det vel grunn til å tro at dette er etter reglementets § 11-5, som kan gi utsettelse ved sykdom eller såkalte akutte hendelser, som ville virket fornuftig i denne sammenhengen.

I så fall burde kampen blitt utsatt.

AaFK fikk likevel ikke medhold, og det ble bestemt at kampen skulle spilles som oppsatt.

Og det er herfra NFF åpenbart ikke skjønner sitt eget regelverk.

Rot med regelverket

Virkningen av at Aalesund FK ikke stilte til kampen mot Bodø/Glimt, er nemlig en av to:

– Hvis laget ikke har hatt gyldig grunn, som i praksis bare er når man har blitt forsinket under reisen til kamp, skal laget regnes for å ha tapt kampen og utelukkes fra NM i inntil tre sesonger, ut fra det samme reglements § 12–2 (4), for de av dere som har lyst til å ta en kikk.

– Hvis laget derimot har hatt såkalt gyldig grunn, slik det er lett å tenke at Aalesund måtte ha vært i nærheten av, skal kampen utsettes og spilles så snart som mulig.

Men for å gjenta det, NFFs egne regler gir altså to alternativer:

Utsettelse eller utestengelse fra cupen i inntil tre sesonger for Aalesund.

Altså i tillegg til å gå glipp av det de trodde skulle bli en fotballfest på hjemmebane som start på sesongen.

Ingen av delene ble løsningen.

Argumentet til Norges Fotballforbund for ikke å finne en dato etter Glimts europacupkamper er at kalenderen ikke gir muligheter for det. Spilleplanen for norsk fotball, og særlig Bodø/Glimt, i april er allerede mer enn tettpakket.

Likevel er det i hvert fall én ting de siste to årene har lært oss, nemlig at det alltid finnes en annen løsning. Det hadde det selvsagt gjort her også.

Men fredag ble kampen avlyst.

Når NFF lar sportslige hensyn for det ene laget bli avgjørende for hvem som skal få kvartfinaleplassen, viser de ikke bare en total mangel på respekt for landets mest tradisjonsrike fotballturnering.

De viser også at de ikke kan sine egne regler.

Den egentlige erkjennelse av feil

For i samme pressemelding står det også at «Aalesund har i dialogen også beskrevet en situasjon der de økonomisk kan bli skadelidende. Partene er enig om å fortsette dialogen».

Her går altså NFF langt i å si at AaFK skal kompenseres for ikke å spille en kamp de etter regelverket åpenbart har plikt til å spille.

Nærmere en erkjennelse av at hele avlysningen er fullstendig feil kommer man faktisk ikke.

Hvis AaFK får erstatning av NFF, er det som i realiteten skjer at NFF kjøper en kvartfinaleplass til Bodø/Glimt, slik at de skal være best mulig rustet til Serieligaen.

Det er på alle måter absurd.

EUROPA-EVENTYR: Kjetil Knutsen og Bodø/Glimt møter AZ-Alkmaar i Serieligaen. Foto: Mats Torbergsen / NTB

NFF kan ikke stå på at omberammingen er endelig og samtidig akseptere at AaFK ikke spiller – langt mindre betale erstatning.

Men det er faktisk det de prøver å komme unna med.

I 2011 spilte ellers AaFK avgjørende playoff-runde om en plass i gruppespillet i Europaligaen. Kampene ble spilt torsdagene 18. og 25. august. Motstander var nederlandske AZ Alkmaar.

Mellom disse spilte Aalesund seriekamp mot Strømsgodset på søndag 21. august kl. 18.

Og det kunne selvsagt også Bodø/Glimt ha gjort. Bare så det er sagt. Det er prisen for suksess, intet annet. Og de har en tropp som er stor og god nok til å takle tre kamper på åtte dager, om det i verste fall hadde inkludert et cuptap en søndag i mars. Men de maste – og fikk medhold. og det skal de ikke klandres for.

Uansett får ikke det norske folk gleden av et spennende cupoppgjør fra Aalesund på TV kl. 18 denne eller den neste søndagen.

I stedet kan vi kanskje anbefale noen alternativer.

På TV 2 går det på samme tid en reprise av Rydderevolusjonen.

Mens National Geographic Channel sender Ocean Wreck Investigation.

Ingen av programmene handler ellers om Norges Fotballforbund, hvis noen skulle ta seg i å tenke tanken.