Refser erkerivalens taktikk: – Kanskje han skjerper seg

Pellegrino har hisset på seg norske løpere flere ganger denne sesongen. Italieneren ble deplassert sist på lørdagens sprint etter at han presset seg inn foran franske Richard Jouve som endte med å gå i bakken.

– Hadde en av mine gjort det, og jeg hadde sett det på video, så er jeg sikker på at jeg skulle sagt at det er riktig avgjørelse å deplassere, sier Arild Monsen til NRK.

Norske utøvere kan forvente å få kjeft fra sprinttreneren om de legger seg på samme taktiske linje som Pellegrino.

RIKTIG AVGJØRELSE: Monsen mener diskingen var korrekt, og at det passet bra med tanke på verdenscupen og Johannes Høsflot Klæbos posisjon. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Ja, ja, ja. Det hadde dem, det skal du være trygg på, sier Monsen.

– Tør ikke diske de beste

Treneren mener Pellegrino ofte tyr til siste mulighet og at slike situasjoner oppstår litt for ofte. Dette er nemlig ikke første gang Pellegrino kritiseres for denne typen taktikk.

I et semifinaleheat i Davos i midten av desember gikk Sondre Turvoll Fossli i bakken etter å ha blitt hektet av italieneren. En tydelig frustrert Fossli gikk kraftig ut etter hendelsen og kalte Pellegrino for et «rasshøl».

– De tør ikke å diske de beste, sa Fossli etter det heatet.

Den gang fikk ikke italieneren noen straff. Pellegrino sier selv at måten han går på ofte er litt på kanten, men at det bare er hans måte å gå på. Likevel, på tross av kritikken, virker ikke Pellegrino å ville endre taktikken sin med det første.

– Det er min måte å gå på, og jeg tror jeg har vunnet nok til å si at det er en god måte. Jeg håper å fortsette å være god, og noen ganger vet jeg at det er mulig å gå mer på kanten.

KRITISERT: Federico Pellegrino (i midten) kritiseres for å gå for en taktikk som er litt på kanten. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Rettferdig sprinter?

Pellegrino er ikke helt enig i lørdagens deplassering, men sier han bare må tenke fremover.

– Jeg er ikke så sikker på det, men det er juryen som bestemmer, så jeg må bare være enig, sier Pellegrino om deplasseringen.

På spørsmål om han selv synes at han er en rettferdig sprinter, svarer han litt nølende.

– Noen ganger ja. Nesten alltid ja, noen ganger ikke.

Sindre Bjørnestad Skar, som tok sprintseieren lørdag og lagkonkurransen med Erik Valnes søndag, mener Pellegrino slipper unna litt for ofte.

– Pellegrino er en fantastisk skiløper og han er innmari god, men jeg synes ofte han lever litt på kanten. Kanskje han skjerper seg lite grann i heat fremover, sier Skar.

– Han er som Zlatan liksom. Det er innafor, men det er litt på kanten hele tiden.