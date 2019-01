Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Sindre Bjørnestad Skar var først inn i siste sving, og var sterk når det gjaldt. Gleb Retivykh kom i stor fart bakfra, men Skar holdt unna og tok sin andre verdenscupseier. Den første siden sprinten i Toblach i 2017.

Skar har prestert bra på sprint, hele denne sesongen. Nå mener han at det ikke lenger er noen tvil.

– Nå skal jeg gå VM. Sånn er det bare. Ikke mer å diskutere, sier Skar til NRK.

Har Monsen sagt det til deg, eller har du sagt det til Monsen?

– Jeg sier det til deg nå, også får vi høre hva han sier. Men nå har jeg gått fire gode sprinter. Jeg kan godt gå to gode til, men jeg føler ikke jeg trenger det, sier han.

– Det er fortsatt noe uttakning igjen. Det var fint for han å gå bra i dag. Men det var ikke noe avgjørende VM-uttak som skjedde i Dresden. Det er fortsatt NM og Lahti igjen,og Sindre har gjort det bra, og det ser bra ut, sier sprinttrener Arild Monsen, som ikke vil dele ut noen VM-billett i dag.

Gullkandidat i VM

Skar, som står med to verdenscupseiere i karrieren har virkelig fått fart på skia denne sesongen, og med det kommer selvtillit.

Nå mener han at i en potensiell VM-sprint kan han utfordre om gullet.

– Jeg synes jeg viser i dag at selv om dette ikke er favorittløypa mi, så behersker jeg taktikk og har høy fart, og det er jo det vi møter i Seefeld. Så jeg mener at dette gir meg god selvtillit på å møte litt luregåing i Seefeld også, selv om der blir det enda litt tøffere konkurranse enn her, sier 26 år gamle Skar.

En annen gullkandidat er Federico Pellegrino. Han ble disket i dag, etter en manøver der han presset seg inn foran Richard Jouve i kvartfinalen.

– Jeg synes ofte han lever litt på kanten. At han ble disket i dag synes jeg var helt greit, og kanskje han skjerper seg litt til heat senere. Han slipper ofte unna med det, sier Skar om motstanderen.

Valnes på pallen

Erik Valnes imponerte også fryktelig. Han har aldri vært i en semifinale i verdenscupsprint før, men når alle de tre franskmennene falt eller hadde uhell, så kunne 22-åringen juble for sin første pallplass i verdenscupen.

– Det var noen franskmenn som skulle sleike snøen borte i svingen her. Jeg ble litt stressa først når de tryna foran meg. Da var det litt kritisk med luka opp, og det kostet litt å komme seg opp igjen, sier Valnes.

Men anstrengelsen var nok verdt det. I sitt fjerde verdenscuprenn står han igjen som en av de tre beste. Han vant også i skandinavisk cup forrige helg, og nå kan han bli en å regne med i diskusjonen rundt et VM-sprintuttak.

– Det er skikkelig artig å få det til å klaffe når man først får sjansen. De andre guttene har prestert i noen uttaksrenn før jul også.

På spørsmål om han føler at VM har gått fra en fjern drøm til et realistisk mål svarer han slik:

– Det er fortsatt en litt fjern drøm tror jeg. Men jeg skal gi alt i skirennene jeg skal gå, sier Valnes.

Ingen norske kvinner til finalen – trippel svensk

Det ble ingen stor dag for de norske kvinnene i Dresden. Maiken Caspersen Falla var den eneste som klarte å ta seg til en semifinale, men der sa det stopp. Hun ble nummer fem i det første semifinaleheatet.

– Det positive å ta med seg er at kroppen svarer på en mye bedre måte enn den har gjort før i år. Jeg føler at jeg har litt å gå med og får ikke den tunge følelsen i beina som jeg har hatt de siste helgene.

– Jeg tror det kan bli gøy utover, men jeg begynner å bli klar for at det skal løsne nå, innrømmer hun.

Stina Nilsson kunne juble for nok en verdenscupseier. Hun vant foran lagvenninnene Maja Dahlqvist og Jonna Sundling.