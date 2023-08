«Rasshøl»

«Hun er ute å kjøre»

«For en total mangel på respekt»

Noen lo og koste seg, men de fleste ristet på hodet. Reaksjonene over er bare noen av dem NRK plukket opp da Richardson forlot presserommet på VM-stadion i Budapest.

Foran en fullsatt sal med rundt 100 journalister satt verdensmester Richardson, sølvvinner Shericka Jackson og bronsemedaljør Shelly-Ann Fraser-Pryce. Førstnevnte var nesten like kjapp i replikkene som på friidrettsbanen.

PALLEN: Shericka Jackson (fra venstre), Sha'Carri Richardson og Shelly-Ann Fraser Pryce. Foto: Bernat Armangue / AP

For etter å ha gitt et kort «no thank you» til de fleste mediene i Budapest, stilte Richardson opp med piggene ute – og leverte den ene syrlige bemerkningen etter den andre.

Irettesatte journalister

Først satte 23-åringen på plass en israelsk journalist som uttalte fornavnet hennes feil. To ganger kom hun med sarkastiske svar til reportere som spurte hvordan hun har klart å heve nivået fra henholdsvis fjoråret og semifinalen.

På kveldens siste spørsmål, gikk hun i strupen på media:

– Det er opplagt at jeg ikke ble uttatt til VM i fjor. Du hadde ikke trengt å fortelle meg det. Men det at jeg sitter her som verdensmester nå… Forskjellen på da og nå, er at jeg har holdt beina godt plantet på jorden, holdt på troen og hatt folk rundt meg som bryr seg om meg.

– Jeg har blokkert ut all lyden. Jeg har blokkert media, slik som deg selv, sa Richardson til journalisten fra LetsRun.

Svaret ble møtt med latter fra enkelte i salen. Noen kom med umiddelbare støtteerklæringer til ham. Den respekterte friidrettsjournalisten Cathal Dennehy gremmes:

– Fullstendig skammelig, skriver han på Twitter om seansen.

Delte meninger

New York Times-journalist Scott Cacciola mener svaret fremstod irritabelt og mener de som lo og applauderte det utviste pinlig oppførsel. Han mener spørsmålet var helt på sin plass.

Katelyn Hutchinson fra Citius Mag brukte godt over ett minutt på å takke Richardson og be henne ignorere «hatet» på sosiale medier, før hun selv stilte sitt spørsmål til verdensmesteren.

– Til alle som har tvilt og misbrukt hennes navn, vit at ingenting kan stoppe guds plan, skriver Hutchinson på Twitter og takker Richardson for alt hun har gjort for afroamerikanske kvinner.

Den frittalende verdensmesteren gir også «haterne» en plass i takketalen etter triumfen:

– Treneren min, familien, fansen og haterne. Deres motivasjon brakte meg til dette øyeblikket.

Richardson mistet OL i Tokyo etter å ha testet positivt for cannabis i 2021. Hun mislyktes stort under det amerikanske uttaket i fjor og fikk ikke løpe VM på hjemmebane, men i år er hun kvalifisert for både 100 meter og 200 meter.

Onsdag skal hun i aksjon igjen på 200 meter. Hennes siste øvelse er 4x100 meter stafett for USA lørdag kveld.

PS! Dette er første gang USA vinner gullet på 100 meter for både kvinner og menn siden 2017. Søndag gikk Noah Lyles til topps på distansen på herresiden.