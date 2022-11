– Spiller du basketball, uansett nivå, så får du simpelthen ikke lov til å spille på noen basketballkamp, uansett hvor i verden.

Det fortalte basketpresident Jan Hendrik Parmann i en sak publisert på forbundets egne nettsider tirsdag.

Bøler-spillerne Sindre Østengen og Igor Draskovic ble overrasket da de hørte om regelen.

– For eksempel i fotball, der kan man jo spille på kamper fra 10. divisjon til Mesterligaen. Det er merkelig at det er andre regler på tvers av andre idretter, sier Nordengen til NRK.

På forbundets nettsider kom det også frem at én spiller nå har blitt suspendert for det som blir omtalt som «ulovlig spill på basketball» i påvente av en dom.

Parmann forteller til NRK at det gjelder en spiller på toppnivå i Norge som blant annet har spilt på egne kamper og kamper i egen liga.

– Virker litt underlig

At heller ikke en breddespiller i norsk basketball ifølge regelverket til det internasjonale basketballforbundet (FIBA) har lov til å sette penger på kamper på andre kontinenter, skapte reaksjoner under det norske forbundets Facebook-innlegg.

Blant dem som var i stuss var Gustav Steimler, som er styreleder i Søgne & Mandal basketballklubb.

PRESIDENT: Jan Hendrik Parmann er president i det norske basketballforbundet. Foto: Brynjar M.M. Osgjerd / NRK

– For meg som er 43 år, familiefar til tre og styreleder i en basketballklubb, så har jeg ikke noen voldsomme tanker om å være den neste NBA-spilleren som blir «draftet». Det virker litt underlig, hvis man kan bruke det ordet, at jeg ikke skal få lov til å sette penger på en basketballkamp i USA, sier han til NRK.

– Synes du det er formålstjenlig med så strenge regler?

– Generelt så tenker jeg at det er lite det (formålstjenlig), sier Steimler, og legger til forbeholdet om at han har forstått reglene riktig.

– Jeg visste ikke om det. Det var et sjokk at man kan bli suspendert for det, sier Bøler-spiller Draskovic til NRK om regelen.

Likevel mener han at spill på egen idrett burde være forbudt.

– Du svartlegger idretten på en måte. Man legger et dårlig lys over idretten vi spiller i, sier han.

Tror det er mørketall

Den største basketballigaen i verden, NBA, er riktignok ikke en del av FIBAs organisasjon, og president Parmann sier til NRK at han tviler på at en spiller kan straffes for spill på kamper i NBA, men at det kan være åpent for tolkning.

Reglene fra FIBA sier at enhver form for involvering med pengespill knyttet til en basketballkonkurranse hvor én eller flere av partene enten har lisens fra FIBA eller er blant de 213 medlemsnasjonene, ikke er tillatt.

FIBA arrangerer blant annet VM, EM, Champions League og kvalifiseringsturneringen til OL.

KAN IKKE SPILLE PÅ DETTE: En norsk basketballspiller har ifølge regelverket til FIBA ikke lov til å sette penger på andre basketkamper, som for eksempel EM-finalen for herrer. Den ble i år vunnet av Spania. Foto: ANNEGRET HILSE / Reuters

Steimler sier selv at han ikke har brutt regelverket, men legger til:

– Jeg vil tro det er noen mørketall fra folk som ikke har vært klar over at dette ikke har vært lov.

– Vil komme overraskende på en del

Styrelederen i Oslo-laget Centrum Tigers, Ingri Beck Reithaug, sier til NRK at hun heller ikke var klar over at regelverket «var så strengt»

– Jeg tror en del er overrasket over at hvis du spiller i 3. divisjon, så kan du ikke spille på Frankrike-Spania i VM, sier hun.

– Jeg synes det er bra de tar kampfiksing på alvor og følger de reglene som er i FIBA, men det er vel ikke så strengt i alle andre idretter.

Norges Fotballforbund (NFF) har et regelverk som tilsier at det ikke er lov med veddemål på kamper man selv er involvert i. Spillere med profesjonell- eller amatørkontrakt har heller ikke lov til å spille på andre kamper til egen klubb, for eksempel andrelaget.

I likhet med FIBA, tillater de heller ikke formidling av innsideinformasjon.

Til sammenligning har det engelske fotballforbundet (FA) lagt seg på en lignende linje som FIBA, og alle involverte ned til og med nivå åtte i det engelske ligasystemet for herrer har ikke lov til inngå veddemål på noen fotballkamper verden over.

BLE UTESTENGT: Kieran Trippier ble i 2020 utestengt i ti uker for å ha delt informasjon om overgangen til Atlético Madrid året før. Foto: SERGIO PEREZ / Reuters

Beck Reithaug forteller at de nå vil sørge for å få informasjonen videre i klubben.

– Jeg tror det vil komme overraskende på en del i norsk basket, men jeg har ikke inntrykk at det er veldig vanlig å spille på basket, sier hun, og legger til at hun har stor forståelse for at det ikke er lov å spille på kamper i egen liga.

Presidenten ble selv forbauset

Basketpresident Parmann sier at grunnen til at de gikk ut med informasjonen er at det har vært «rykter og spekulasjoner» på ulovlige spill i basketmiljøet.

– Det vi ønsker å gjøre er å være i forkant av flere situasjoner, og ikke minst rette en advarende pekefinger på hvor strengt det faktisk er, sier presidenten.

Han innrømmer at han selv var ganske forbauset da han ble informert om hvor strengt regelverket er, og sier de gikk ut med informasjonen for å kaste ut «en brannfakkel» og for at folk «skulle ristes litt».

INGEN PENGESPILL: Regelverket til FIBA er tydelig på at pengespill ikke er lov om man er aktiv basketballspiller. Foto: SEBASTIEN BOZON / Icon Sport

– Litt av baktanken med et så strengt reglement er å gjøre idretten ren og troverdig med tanke på utfordringer forbundet med kampfiksing. Da har FIBA valgt å legge seg på en veldig streng linje.

Forbundet vil nå jobbe med FIBA og Norges idrettsforbund for å finne hvilken linje man skal legge seg på i norsk basket.

– Det virker jo ganske selvsagt at konsekvensene blir større jo høyere opp i nivåene du spiller og jo tettere innpå egne aktiviteter du spiller. Når det er sagt, så finnes det jo også andre sanksjonsmuligheter enn utestengelse, sier han.

– Så gjenstår det å se på hvilke nivåer som vi skal legge oss på med tanke på de forskjellige gradene av overtredelser. Der er det enda litt upløyd mark for oss.