Reagerer på hovedkampene i Eliteserien: – Uforståelig

– Fotball er et underholdningsprodukt, så jeg skjønner at folk stusser når de ser de siste hovedkampene, sier TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah.

De siste tre serierundene har det norske folk fått kampene Haugesund – HamKam, Aalesund – Rosenborg og Strømsgodset – HamKam i hovedkampen kl. 20.00 på søndag.

Kampen er den eneste på søndager som alltid sendes på åpen kanal, men eksperten stusser over de siste prioriteringene.

REAGERER: TV2s ekspert, her i aksjon for Stabæk, reagerer på oppsettet. Foto: Berit Roald / NTB

– Et godt eksempel fra denne helgen. Vålerenga møtte Viking, et hjemmelag som har slitt enormt denne sesongen, men som står med to strake seiere som møter en medaljekandidat. De scorer fire mål og vinner igjen. Det er vanskelig å be om noe mer i en eliteseriekamp. Det er for meg en klar hovedkamp, men så er det Strømsgodset – HamKam som er det istedenfor. For meg er det uforståelig, sier Amankwah.

Hovedkamper til nå i år Ekspandér faktaboks 1. runde: Bodø/Glimt - Rosenborg

2. runde: Viking - Aalesund

3. runde: Bodø/Glimt - Vålerenga

4. runde: Rosenborg - Molde

5. runde: HamKam - Aalesund

6. runde: Vålerenga - HamKam

7. runde: HamKam - Rosenborg

8. runde: Lillestrøm - Vålerenga

9. runde: Vålerenga - Rosenborg

10. runde: Aalesund - Vålerenga

11. runde: Vålerenga - Odd

12. runde: Viking - Rosenborg

13. runde: Haugesund - HamKam

14. runde: Aalesund - Rosenborg

15. runde: Strømsgodset - HamKam



Kommende kamper: 16. runde: Jerv - Vålerenga

17. runde: Vålerenga - Aalesund

18. runde: HamKam - Vålerenga

19. runde: Rosenborg - Aalesund

20. runde: Tromsø - Rosenborg

Rettighetshaver Discovery forklarer at det er et stort puslespill som skal gå opp i hovedkampene for sesongen.

– Man må se sesongen under ett, og ikke midt i. Dette er et stort regnestykke som skal gå opp. Før sesongen er det et stort arbeid som legges ned, med retningslinjer om hvem som kan spille når, hvilke lag som er mest populære, i tillegg til at alle skal få en kamp i hovedkampen, sier kommunikasjonsrådgiver i Discovery, Martin Hinsch.

Molde har kun fått én kamp

Oversikten over hvem som har fått spille hovedkamper til nå varierer kraftig. Vålerenga står helt alene på topp med ni av tjue mulige kamper. Like bak følger Rosenborg med syv, før nyopprykkede HamKam og Aalesund følger like etter.

Samtidig har Molde kun fått én hovedkamp, sammen med topplaget Lillestrøm. Regjerende seriemester Bodø/Glimt har kun fått to.

Hovedkamp-tabellen til 20. runde Ekspandér faktaboks Vålerenga: 9

Rosenborg: 7

Aalesund: 6

HamKam:6

Viking: 2

Bodø/Glimt: 2

Molde: 1

Lillestrøm: 1

Odd: 1

Haugesund: 1

Godset: 1

Jerv: 1

Tromsø: 1

Sarpsborg 08: 0

Sandefjord: 0

KBK: 0

– Vi har ikke diskutert dette noe inngående. Problemet har ikke vært på min pult, for å si det sånn. Men for norsk toppfotball er det viktig at hovedkampene skaper begeistring og entusiasme. Så vil jeg tro at det er flere faktorer som avgjør dette også, som reisemuligheter og avstand for produksjonen, sier Glimt-topp Frode Thomassen.

KJEMPER I TOPPEN.. men ikke på hovekamp-tabellen. Lillestrøm har spilt en hovedkamp. Foto: Lise Åserud / NTB

Også i Lillestrøm ønsker de det beste produktet som mulig på skjermen i hovedkampen.

– Det å vise de beste kampene vil gjøre at folk kommer på kamp. Hvis folk hadde fått se LSK-VIF, så vil de oppleve det. Å vise det beste produktet vil skape interesse, sier daglig leder i Lillestrøm, Robert Lauritsen, men legger til at det er rettighetshavers rett å få bestemme hovedkampen.

– Vil ikke være likt for alle

Discovery forklarer at antallet lag i hovedkampen vil jevne seg ut gjennom sesongen.

– Men det vil ikke være likt for alle. Noen lag er mer populære, og så er det uforutsette ting som noen ganger gjør at vi må endre, forklarer Hinsch.

Han peker blant annet på SAS-streiken, og sykdom i troppene som har utsatt kamper. I tillegg gjør europacupdeltagelse at Molde, Glimt, LSK og Viking tidvis ikke kan spille kamp sent søndag.

VIL IKKE HA HOVEDKAMP: Molde mener hovedkampen kan være problematisk for supportere. Foto: Roar Strøm / NRK

I Molde vil de derimot ha flere kamper på lørdager, og mener den sene søndagskampen kan være problematisk for publikum.

– For oss er det ikke livsviktig. I vårt distrikt kan det være langt å reise til kamp for barnefamilien. Vi har folk som blant annet skal inn med ferge til kamp, og da blir det sent med kamp 20.00. Så vi kommer ikke til å klage på dette, sier Molde-sjef Ole Erik Stavrum.