Reagerer på at rasismeprosedyre ble brukt mot supporterprotester: – Hvem beskyttes?

– Mange reagerer på at man stopper en kamp for dette, men ikke for apelyder fra fansen. Hvem er det som beskyttes? En spiller eller mektige klubbledere?

Asbjørn Slettemark er en av tre som driver podkasten «Dritte Halbzeit», som handler om tysk fotball.

Han er en av dem som stiller spørsmål ved bruken av prosedyren på tre trinn som i helgen ble brukt til å stoppe tyske fotballsupporteres protester mot Dietmar Hopp, som eier fotballklubben Hoffenheim.

Utvidet bruksområdet

UEFAs prosedyre på tre trinn ble opprinnelig introdusert som et tiltak som skulle bekjempe rasisme.

Blir dommeren gjort oppmerksom på rasistisk oppførsel, skal kampen stoppes. Dersom oppførselen ikke tar slutt, kan dommeren til slutt avbryte kampen i sin helhet.

Slik fungerer tretrinnsprosedyren Ekspandér faktaboks Første steg: Dommeren stopper kampen. En beskjed gis over stadionanlegget.

Dommeren stopper kampen. En beskjed gis over stadionanlegget. Andre steg: Dommeren stopper kampen for en rimelig periode, for eksempel fem til ti minutter, og lagene blir bedt om å gå i garderoben. En ny beskjed gis over stadionanlegget.

Dommeren stopper kampen for en rimelig periode, for eksempel fem til ti minutter, og lagene blir bedt om å gå i garderoben. En ny beskjed gis over stadionanlegget. Tredje steg: Kampen avlyses. Saken henvises til UEFAs disiplinærmyndigheter.

For en drøy uke siden vedtok Det tyske fotballforbundet (DFB) å utvide prosedyrens bruksområde, slik at den kan iverksettes ved supporterprotester som dem man har sett i Tyskland de siste ukene.

– Nå blir den heller brukt når Dietmar Hopp blir fornærmet, men ikke der en spiller utsettes for rasisme, sier Slettemark, som bor i Berlin.

FORTVILER: Joshua Torunarigha ble utvist i cupkampen mellom Hertha Berlin og Schalke etter at han kastet en kasse vannflasker i ekstraomgangene. Foto: Leon Kuegeler / Reuters

Episoden Slettemark sikter til, fant sted i begynnelsen av februar. Da hevdet Hertha Berlins Jordan Torunarigha at han ble utsatt for apelyder fra Schalke-supportere i kampen mellom de to lagene. Tretrinnsprosedyren ble aldri iverksatt i den kampen.

Schalke fikk i etterkant 50 000 euro i bot av Det tyske fotballforbundet.

– De siste ukene har det vært nok av rasistiske og sexistiske hendelser på tyske stadioner hvor man kunne satt et eksempel, skrev Club Nr. 12, en gruppe Bayern München-supportere, i en uttalelse søndag.

I tillegg til Torunargiha-episoden, sikter supportergruppen til en hendelse i midten av februar, da Würzburger Kickers-spiller Leroy Kwadwo ble utsatt for rasisme under en kamp mot Preussen Munster.

– Ingen av kampene ble stoppet, skriver supportergruppen.

Flere protester søndag

Heller ikke søndagens Bundesliga-kamp mellom Union Berlin og Wolfsburg, hvor norske Julian Ryerson spilte 83 minutter, forløp uten markeringer mot Hopp og DFB.

IKKE FØRSTE GANG: Forrige helg var det Borussia Mönchengladbach-supporterne som protesterte mot Hopp. Foto: Roland Weihrauch / AP

Hjemmelaget ledet 1-0 da et banner som gjentok deler av budskapet en rekke tyske supportere har fremført den siste tiden, ble avduket.

Kampen ble avbrutt og lagene fikk beskjed om å gå i garderoben. Union Berlin-spillerne gikk bort til hjemmefansen for å be dem om å ta ned banneret. Kampen kom i gang igjen, men ble avbrutt ytterligere en gang da et annet banner, som rettet seg mot DFB og Hopp, ble avduket.

Flere kamper på nivå tre i Tyskland skal også ha blitt avbrutt i perioder grunnet protester mot Hopp og DFB.

Det er først og fremst to årsaker til at 79 år gamle Hopp er en svært upopulær mann i tysk fotball.

Han er unndratt den såkalte 50+1-regelen, som skal sikre at tyske fotballklubber er medlemsstyrte. Milliardæren eier 96 prosent av Hoffenheim, og har investert over 350 millioner euro i klubben.

Han har også vært en pådriver for kollektiv avstraffelse av supportere som har protestert mot ham, som blant annet har resultert i at Borussia Dortmund må spille uten bortefans mot Hoffenheim de neste to sesongene som følge av protester mot Hopp i 2018 og like før nyttår.

I et intervju med den tyske kringkasteren Südwestrundfunk sier Christoph Schickhardt, Dietmar Hopps advokat, at man må slå hardt ned på protestene, og at de ansvarlige burde «utsettes for husransakelser og noen ganger tilbringe en dag på cellen».

Tirsdag kveld spiller Schalke mot Bayern München i den tyske cupen. Schalke-styret har varslet at laget kommer til å gå av banen dersom man ser lignende protester som dem som fant sted på flere stadioner i helgen.