Nordtveit midt i absurd drama – spillerne sluttet å spille etter protest mot klubbeier

Scenene som utspilte seg på hjemmebanen til Hoffenheim lørdag, var av det absurde slaget.

Da de tilreisende supporterne fra München avduket et banner hvor en del av budskapet var «Dietmar Hopp forblir en horesønn», løp Bayern-spillerne bort til sine egne supportere for å be dem stoppe.

Det samme gjorde etter hvert også klubbens midlertidige trener Hansi Flick, hans assistent Hermann Gerland og den tyske storklubbens sportsdirektør Hasan Salihamidzic.

To ganger valgte dommer Christian Dingert å avbryte oppgjøret. Til slutt gikk begge lagene i garderoben.

Etter et kvarter kom lagene ut igjen, og kampen ble startet på nytt, men da hadde lagene blitt enige om at de ikke ville angripe. Spillerne stod derfor kun og trillet ballen fram og tilbake til kampen var over. Valget ble applaudert av hjemmefansen.

BA SUPPORTERNE SLUTTE: Bayerns sportsdirektør Hasan Salihamidzic var blant dem som ba supporterne slutte. Foto: Kai Pfaffenbach / Reuters

– Det er lov å være uenig i ting, men det spørs hva man gjør. Å henge opp plakater med direkte hets av en person, har han ikke fortjent, sa Rune Bratseth i Viasports studio.

– Sånn kan man ikke ha det. Man må oppføre seg mot andre mennesker på en verdig måte, fortsatte han.

Bayern vant kampen 6-0. Håvard Nordtveit spilte hele kampen for Hoffenheim som midtstopper.

Kontroversiell figur

IT-milliardæren Dietmar Hopp er en kontroversiell mann i tysk fotball.

IKKE FØRSTE GANG: Forrige helg var det Borussia Mönchengladbach-supporterne som protesterte mot Hopp. Foto: Roland Weihrauch / AP

Han ble i juli 2015 unndratt fra 50+1-regelen i tysk fotball, som går ut at klubbene skal være medlemsstyrte, for å begrense innflytelsen til eventuelle eksterne investorer.

Milliardæren eier nå 96 prosent av Hoffenheim, og har investert over 350 millioner euro i klubben.

Bayern-supporterne er ikke de første som protesterer mot Hopp.

Også Borussia Dortmunds supportere har tidligere markert sin misnøye med 79-åringen, og så sent som forrige helg demonstrerte Borussia Mönchengladbach-supporterne mot Hoffenheim-eieren.

Fredag for en drøy uke siden kunngjorde Det tyske fotballforbundet (DFB) at Dortmund må spille uten bortefans mot Hoffenheim de neste to sesongene, som følge av protestene mot Hopp i 2018 og de som fant sted like før nyttår.

– Han gjør mye for byen og samfunnet generelt. Det er litt trist at han blir hetset igjen, sa tidligere Bundesliga-proff Mohammed Abdellaoue i Viasports studio.

Nye protester i kveldskampen

Lørdagens kveldskamp mellom Köln og Schalke forløp heller ikke uten protester mot Hoffenheim-eieren.

Da den andre omgangen skulle sparkes i gang, avduket deler av hjemmesupporterne et banner med et lignende budskap som det som stod på banneret til Bayern-supporterne tidligere på dagen.

Etter at klubbkaptein Jonas Hector og flere andre Köln-spillere og -ledere appellerte til hjemmefansen om å ta ned banneret, valgte supporterne å gjøre det, og den andre omgangen ble sparket i gang.