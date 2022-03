Reagerer på Armenias oppførsel – Haaland måtte byttes ut

Vi må tilbake til 1992 og den dansefeiringen fra Erik «Myggen» Mykland for å finne forrige gang Norge vant med større sifre.

Det var imidlertid enda mer enn selve målene som fikk oppmerksomhet tirsdag kveld.

Armenerne var nemlig konsekvent for sent ute i duellene mot Dortmund-spiss Erling Braut Haaland. Gang på gang ble 21-åringen feid overende.

Allerede etter 17 minutter ble Arman Hovhannisyan sendt i dusjen for å ha stoppet Haaland med en stygg sklitakling.

– Takler som en tulling i privatlandskamp, får rødt kort - og blir selv så skadet at han må ut på båre. Kåringen av kveldens kronidiot på Ullevaal er enkel, kommenterer Viasat-ekspert og tidligere trener Lars Tjærnås på Twitter.

– Mye blod rundt anklene

Like etterpå ble Khoren Bayramyan belønnet med gult kort for nok en for sen takling på Norge-spissen.

Kanskje tente det Norge ekstra, for på ni sprudlende minutter scoret hjemmelaget ikke mindre enn fire mål.

Da Norge la på til 5-0 like før pause, ble Haaland igjen tatt av keeperen i skuddøyeblikket. Det var samtidig Haalands 15. mål på 16 landskamper.

FLERE SMELLER: Erling Braut Haaland måtte igjen ta telling etter å ha satt inn 5-0 like før pause. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Bytt nå ut kongen før han blir skadet på ordentlig, skrev tidligere storscorer Thorstein Helstad på Twitter mot slutten av første omgang.

Og Helstad ble hørt.

– Det har vært en tøff omgang for Erling. Det var mye blod rundt anklene hans, så vi hviler han den omgangen her, sa Norges assistenttrener Kent Bergersen til TV 2 i pausen.

Etter kampen forteller Ståle Solbakken at Haaland hadde «skuffede øyne» da landslagssjefen tok avgjørelsen om å bytte ham ut.

– Han hadde ikke vondere enn det, beskriver Solbakken.

– Hva synes du om den tilsynelatende røffe behandlingen?

– Nei, jeg er glad for at det ikke er en treningskamp og at dem går inn for ... Altså, det var jo noen drøye taklinger der, men jeg er veldig glad for at det er intensitet og vilje. Men vi så et «power show» i dag. Noen av de maks-aksjonene han har, det er ikke vist på norsk jord noen gang før, sier Solbakken.

Etter kampen fikk Armenia-trener Joaquín Caparrós spørsmål om hva som var planen for å stoppe superspissen.

– Man må spille et lagspill for å dekke og markere denne spilleren. Det er den eneste måten du kan få ham til å bli svakere enn han er, sa Caparrós på pressekonferansen.

– Vi spilte ikke brutalt. Grunnen til resultatet var at vi tapte nesten alle dueller, sa treneren.

King-hat trick

Men det var nettopp Haaland som sendte Norge i ledelsen. Mohamed Elyounoussi lobbet ballen i bakrom, og på akrobatisk vis vippet Haaland den videre i bue over keeperen.

Bare fem minutter senere skaffet Kristian Thorstvedt straffespark. Det var imidlertid Joshua King, og ikke Haaland, som fikk sjansen fra krittmerket.

Etter scoringen gikk King rett bort til Haaland og ga lagkameraten et kyss på kinnet.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Dette var Kings første landslagsmål siden 18. november 2019 – eller 863 dager.

Så fulgte Watford-spissen opp med å sette både 4- og 6-0, og dermed noterte 30-åringen seg for sitt første hat trick i landslagsdrakt.

Ti minutter før slutt økte Mats Møller Dæhli til 7-0. Det var 27-åringens andre landslagsmål, og det første kom mot Malta tilbake i 2014.

Så, om ikke kvelden var vond nok for gjestene, satte Kamo Hovhannisyan ballen i eget mål fire minutter før slutt. Alexander Sørloth fikk ikke hodet på ballen, men på overtid tegnet også Real Sociedad-spissen seg på scoringslista.

Dermed vant Norge hele 9-0 – den største seieren siden San Marino ble slått 10-0 på Ullevaal i 1992.