King kritisk til Norge-vraking: – Jeg har ikke helt skjønt hvorfor

– Det har vært frustrerende. Jeg har ikke helt skjønt hvorfor jeg ikke har startet en kamp før nå. Det skal jeg være ærlig å si, sier King på pressekonferansen etter å ha scoret hat trick mot Armenia på Ullevaal tirsdag kveld.

Sist gang King startet en landskamp var hjemme mot Nord-Irland 14. oktober i 2020. Siden har han blitt avspist med en rekke innhopp under henholdsvis Lars Lagerbäck og Ståle Solbakken.

Tirsdag fikk han sin første mulighet fra start under Solbakken og svarte med tre mål og én målgivende i 9-0-seieren mot Armenia.

Etter kampen var King den eneste spilleren som stilte på pressekonferansen. Der la han ikke skjul på at det har vært tungt å havne i skyggen for Norge.

– Overrasket

Han understreker at han har forståelse for at Solbakken ikke har en lett jobb med mange gode offensive spillere å velge blant, men forteller at han likevel hadde forventet mer spilletid.

– Jeg er blitt overrasket over at det tok såpass lang tid. Men jeg har vært tålmodig, og det eneste man kan gjøre er å levere på banen. Jeg følte jeg viste mye godt i dag, og det har ikke vært lett å være på samling og ikke få spille. Men jeg har vært profesjonell og ventet på sjansen min, sier han.

Nå har King 20 mål på 59 landskamper, tall som sier litt om viktigheten spissen har hatt over lang tid.

Overfor NRK forteller landslagssjef Ståle Solbakken at han har forståelse for at benketilværelse for store fotballnavn kan gjøre noe med selvfølelsen og tilfredsheten.

– Jeg tror det alltid vil være en liten omstilling. Man pirker alltid litt i stoltheten til de gutta her, men det gjelder ikke bare Joshua, det gjelder alle som ikke får starte. Jeg tror også jeg pirker litt i stoltheten til for eksempel Morten Thorsby, som ikke har spilt et sekund de to kampene her. Så det er likt for alle. Du må ta ut det laget du mener er best. Men han har trent godt og stilt opp. Og det er det man skal gjøre. Det har vært proft og fint, sier Solbakken til NRK.

– Alle må få lov å være sure

King sier på pressekonferansen at han ikke vet hva han kunne ha gjort annerledes.

– Alle må få lov til å være sure hvis de ikke får starte. Alle mener de bør starte, og det er så mange gode spillere her at alle fortjener å starte, så Ståle har ikke en lett jobb. Hva jeg hadde gjort for fem år siden? Jeg vet ikke, men som du sier er jeg blitt 30 år og er mer moden, sier Premier League-spilleren.

Selv føler han at han ikke står tilbake for noen i Norge-troppen, kanskje med ett unntak:

– Jeg ser de yngre gutta komme opp, men jeg føler meg ikke noe mindre «fit» enn de andre, eller noe dårligere enn de andre. Erling er nok hakket vassere når det gjelder X-faktor og hva han presterer i både Mesterligaen og Bundesligaen, men vi er et godt lag og spiller bra sammen, sier King.

Han sier det særlig var tøft psykisk å akseptere benketilværelse på landslaget selv de gangene Haaland var skadet og utilgjengelig.

Joshua King ventet lenge på sjansen fra start hos Ståle Solbakken. Han svarte med tre mål og kyss på kinnet til Erling Braut Haaland i 9-0-seieren mot Armenia. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

– Tøft da Erling var skadet

I den avgjørende kampen mot Nederland i forrige kvalik startet eksempevis King på benken selv om Haaland var ute av troppen med skade. Da ga Solbakken tillit til Alexander Sørloth, Ola Solbakken og Mohamed Elyounoussi i angrepsrekka på Kings bekostning.

– Det var tøft da Erling var skadet og jeg fortsatt ikke fikk sjansen. Men jeg bet tennene sammen, sier King.

Fikk straffespark

I tirsdagens kamp scoret King på straffe, men det var ikke helt planlagt. King, som bommet sist straffe han tok for Norge, fikk nemlig ansvaret som en gest fra Erling Braut Haaland.

– Nei, Erling var raus, svarer Solbakken på NRKs spørsmål om det var planlagt at King skulle ta straffesparkt.

– Hva synes du om det?

– Det er flott, det. Så lenge han scorer. He he. Det er i hvert fall langt fra nykker, sier Solbakken med klar hentydning til den siste ukens debatt om Haalands spesialbehandling på landslaget.

Haaland har nå 15 mål på 16 landskamper. Jørgen Juves rekord er på 33 mål.

– Haaland er godt på vei til å ta Jørgen Juves scoringsrekord. Hva sier det deg at en spiller velger å gi bort en straffe på hjemmebane?

– Det viser at han er en lagspiller og at han unner Josh den, svarer Solbakken.

Neste kamp for Solbakkens menn kommer ikke før 02. juni. Da starter Norge nasjonsliga-gruppespillet borte mot Serbia i Beograd. Norge er i gruppe med Serbia, Sverige og Slovenia.

– Det er fire veldig viktige kamper på 12 dager, så jeg gleder meg til den samlingen. Jeg er ganske sikker på at Ståle kommer til å rotere en del på laget siden kampene er så tette, sier King.