RBK-stjerne vraker seg selv fra landslaget: – Ikke interessert

Søderlund har hatt en strålende sensommer så langt for Rosenborg. Rogalendingen har vist god, gammel avslutterklasse, og scoret viktige mål i Eliteserien og ikke minst i Europa, der han står med fem mål på sju kamper.

Når du som norsk Rosenborg-spiss er i scoringsform, kommer gjerne pratet om landslaget parallelt.

Førstkommende tirsdag tar Lars Lagerbäck ut troppen som skal ut i to uhyre viktige EM-kvalifiseringskamper i september: Malta på Ullevaal 5.9 og Sverige i Stockholm 8.9.

I STORFORM: Alexander Søderlund har pøst inn mål for Rosenborg den siste måneden. Senest i 3-2-seieren over Stabæk på Lerkendal. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Da NRK spør Søderlund etter 3–2-seieren mot Stabæk lørdag kveld om han ser for seg å bli kalt opp, er svaret imidlertid litt annerledes enn ventet.

– Har det godt hjemme

Etter å ha skrytt av landslagsspiss Bjørn Maars Johnsen, som kommer til Rosenborg på lån, svarer han følgende da vi spør om han kan tenke seg å bli tatt ut på landslaget sammen med Maars Johnsen:

– Nei, det (landslaget) kan han beholde for seg selv. Jeg har det godt hjemme med familien, så det går fint.

– Er du ikke interessert hvis du blir tatt ut?

– Nei.

– Hvorfor ikke?

– Jeg synes det er viktigere akkurat nå at de som skal være med i flere år framover er med. Ikke oss gamle grå.

32-årige Søderlund erklærer seg selv altså som uaktuell for Lars Lagerbäcks Norge akkurat nå. NRK-ekspert og tidligere toppspiller Carl-Erik Torp er overrasket over utspillet.

– Det overrasker meg at han ikke har lyst. Det er synd og litt skuffende, sier Torp.

- SKUFFENDE: NRK-ekspert Carl-Erik Torp mener det er skuffende at Søderlund sier nei, men har litt sansen for at 32-åringen vil la yngre spillere prøve seg. Foto: Julia Marie Naglestad

– Han har opplevd mye som fotballspiller, men han kunne hatt mange kule kamper igjen med flagget på brystet, Man lever jo for store opplevelser som fotballspiller. Han er heller ikke for gammel til å være med på neste års EM, fortsetter han.

Ingen suksess

Søderlund har fått prøve seg på landslaget en rekke ganger opp gjennom årene, men har sjelden levert like bra som når han er i form for klubblagene. På 32 kamper, fra 2012 til 2017, står han bare med to nettkjenninger i rødt hvitt og blått.

Torp sier at han på et vis forstår om Søderlund ikke føler behov for å prøve seg mer på landslaget.

– På en måte er det jo en voksen og fornuftig tanke at man tenker langsiktig, og ønsker at unge spillere skal komme inn, men kampene som kommer nå er viktige å vinne, og man trenger de beste spillerne, sier han.

Etter fire kamper i EM-kvalifiseringen står Norge med fem poeng, etter uavgjort hjemme mot Sverige og Romania, bortetap for Spania og borteseier over Færøyene.

Mange ser på Søderlund – med sin fysikk og evne til å komme til sjanser – som en perfekt mann å hive inn mot slutten borte mot Sverige 8. september, om Norge trenger mål for å ta tre helt nødvendige poeng. Torp ser poenget.

– Søderlund er i veldig god form og har sett bra ut etter sommeren. Vi kunne ha trengt ham som en joker. Hvis han vurderes som god nok av landslagsledelsen burde han ha vært med, sier han.

– Ikke snakket med Søderlund

En som ikke hadde fått med seg Søderlunds landslags-nei da NRK tar kontakt er Lars Lagerbäck-assistent Per Joar Hansen.

- TVINGER INGEN: Lars Lagerbäcks assistent Per Joar Hansen har ingen planer om å tvinge spillere som ikke ønsker det inn på landslaget. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Han ønsker ikke å si noe om Søderlund kunne ha vært aktuell for troppen til kampene mot Malta og Sverige, men sier at landslagsledelsen ikke har vært i kontakt med Rosenborg-spissen.

– Vi følger kontinuerlig omtrent 30-35 spillere som brenner for å få Norge til EM. I tillegg dukker det alltid opp noen andre som er i god form inn mot et uttak. Vi har ikke snakket med Søderlund nå. Når det er sagt, så tvinger vi ingen inn på landslaget. Man har selvsagt sin fulle rett til å svare nei dersom man takker nei når man blir spurt, sier «Perry».

Hansen forteller at landslagsledelsen har fortløpende kontakt med flere spillere som regnes som gode nok, men som av ulike årsaker velger å stå utenfor landslaget.

– Vi har samtaler med spillere som er usikre på om de vil satse. Noen av dem har kanskje en utfordrende situasjon på hjemmebane. Andre har mer enn nok med klubblaget sitt. Alle må vurderes ut fra sin livs- og totalsituasjon, sier han.

Dialog

Assistenten sier videre at det er viktig for landslagsledelsen å være ærlige med spillerne om hvordan de tenker å bruke dem. Det gir spillere som ikke ønsker å spille andrefiolin muligheten til å takke nei på forhånd.

– Vi har en dialog hele veien. Vi er ærlig på at hvis de tas ut, så skal de vite hvem de konkurrerer med. De skal vite om de er nummer én, tre eller fire i køen i sin posisjon.