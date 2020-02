Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Johannes Høsflot Klæbo var best hele veien på dagens Ski Tour-sprintrenn i svenske Åre. Trønderen var best både i prologen, og gjennom både kvartfinale, semifinale og finale.

I finalen var han fullstendig overlegen, og vant overlegen foran Federico Pellegrino og Renaud Jay.

Sprintesset fikk seg dermed en solid opptur etter to svært svake renn i Östersund i helga.

Rasende Bolsjunov

Det er imidlertid ikke Klæbos sprintoppvisning i den bratte bakken i Åre, som er den store snakkisen etterpå, men Simen Hegstad Krügers «takling» på sammenlagtfavoritt Aleksandr Bolsjunov.

FORBANNA: Aleksandr Bolsjunov var alt annet enn fornøyd med Simen Hegstad Krügers innsats da han møtte NRK etter sprinten i Åre. Foto: NRK

I den tredje og siste semifinalen for herrer tråkket Krüger på skiene til russeren tidlig i løpet, noe som gjorde at begge to gikk i bakken.

Bolsjunov var raskt oppe igjen, og forsøkte å komme i rygg på de andre, men kom seg aldri så langt opp i feltet at han i realiteten kunne kjempe om en finaleplass.

Det betyr fordel Pål Golberg i sammendraget. Han tok seg nemlig til finalen, der han ble nummer fire.

Da NRK møter Bolsjunov etter semfinalen er han alt annet enn fornøyd.

– Hva skjedde etter din mening?

– Etter min mening var det urettferdig. Det ser ut som om det norske laget vil kjempe på en urettferdig måte. Han falt foran beina mine. Hvis de vil vinne på denne måten er det greit, det. Det ser urettferdig ut.

HER SKJER DET: Krüger tråkker på skien til Bolsjunov og faller forover slik at russeren kjører inn i ham og går i bakken. Situasjonen gjorde at Bolsjunov i praksis var sjanseløs på en finaleplass. Foto: Skjermdump / NRK

– Ingen grunn

– Tror du han gjorde det med vilje for å hjelpe Golberg til å vinne Touren?

– Det så ut som om det var mer enn nok plass på siden. Det var ingen grunn til at han skulle falle over skiene mine.

– Hva betyr dette for sjansene dine til å vinne touren?

– Hvis det ikke blir noen endringer eller avlysninger i over i morgen – hvis vi faktisk går 38 kilometer, så vil det ikke få noen innvirkning på sluttresultatet. På en annen måte vil det bare få meg mer sinna.

– Når var du sist så sinna etter et renn?

– Det husker jeg ikke. Alle andre renn har vært bra og rettferdige, men i dag var det ikke så bra.

– Kan avgjøre Touren

Heller ikke russernes trener Markus Cramer er spesielt imponert over Krügers manøver.

– Det var ikke mulig for Bolsjunov å stoppe. Det er sprint og det skjer, men det er rett avgjørelse fra juryen (å plassere Krüger sist, journ.anm.)

– Hva tenkt du da du så det?

– Dette er derfor jeg ikke liker sprint, for det skjer for ofte. I dag kan det avgjøre Ski Tour, men dette er sprint. En dag er det det en annen dag er det det,. I dag var vi ikke heldige.

– Hva er konsekvensene for Bolsjunov?

– Jeg kjenner ham. Han tenker kanskje 30 minutter på dette, men i morgen er han fokusert på det neste løpet. Og vil prøve å vinne det

– Så han gir ikke opp?

– Nei, nei. Han gir aldri opp, han vil kjempe.

Krüger: – Uheldig

Simen Hegstad Krüger, som fikk gult kort og ble plassert sist etter hendelsen, benekter at det norske laget driver med urent trav.

– Vi kom rett og slett for tett. Jeg opplever det som om jeg er forbi. Jeg tror at han slipper meg forbi, og så får vi en hekt der. Jeg er uenig at jeg skal plasseres sist, uten at det har noen betydning her, men det var absolutt ikke meningen gå inn i han. Det var kjedelig uansett hvem sin skyld det var.

– Bolsjunov er rasende og mener det var unfair av Norge, hva sier du til det?

– Det tror jeg han skjønner når han får summet seg litt, at dette er noe som kan skje i en sprint. Det var et uhell, enkelt og greit.