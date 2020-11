Raja overrasket over antallet flerkulturelle ansatte: – Spent på hva NFF svarer på dette

Denne høsten har rasisme vært det store temaet i norsk fotball, og vi har hørt historier fra bredden hvor tilskuere har ropt til spillere at de er dyr.

Derfor har NRK kartlagt ansatte og styremedlemmer i Norges Fotballforbund (NFF).

Av 298 personer i verv eller stab på kretsnivå har ni flerkulturell bakgrunn. Av de 114 ansatte i NFF sentralt er det seks.

Totalt er det 15 av 412.

– Når NRKs kartlegging viser at det er overraskende lav representasjon, så ligger initiativet nå hos Fotballforbundet for å ta tak i dette. Jeg er spent på hvordan de kommer til å svare og følge opp dette, sier idrettsminister Abid Raja til NRK.

Professor i sosial psykologi ved Universitetet i Tromsø, Sarah Martiny, er kritisk til et så homogent arbeidsmiljø og sier til NRK at i kampen mot rasisme kan det være en fordel med flere flerkulturelle i verv og stab.

– Jeg tror dette er et problem NFF bør tenke på. Det vil ikke bety at de vil klare å få slutt på rasismen, men det er et veldig godt sted å starte.

Erkjenner problemet

NFFs direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Gro Tvedt Andreassen forteller til NRK at dette ikke er godt nok.

– Jeg tenker at det ikke gjenspeiler den medlemsmassen vi har.

Hun forteller at en årsak handler om hvor de rekrutterer fra.

– Det er ofte fra dem som er frivillige på klubbnivå. De som tar dommerkurs, trenerkurs og så videre, og der vet vi at det er for lite mangfold.

Av ansatte sentralt i NFF er det kun 6 av 114 som har flerkulturell bakgrunn.

– Når det er sagt, så er dette tall vi erkjenner at ikke er gode nok, og som vi helt klart må gjøre noe med, legger Andreassen til.

Martiny forteller at en slik ubalanse i ytterste konsekvens kan føre til at hvite spillere kan nå lenger dersom de ikke trener i miljøer som tærer på motivasjonen.

– Det er viktig at du føler at folk som deg kan bli ledere. Det øker din motivasjon, og motivasjon igjen er viktig for å prestere.

– De har et særskilt ansvar

Idrettsministeren forteller at han syns det er ekstra overraskende at tallene fra fotballen er så ubalanserte.

– Fotballen er vel den idrettsgrenen i Norge som har bredest representasjon av det norske folk både med og uten flerkulturell bakgrunn. De har et særskilt ansvar med å gå foran, sier Raja.

Gro Tvedt Anderssen erkjenner den flerkulturelle representasjonen i forbundet ikke er god nok. Foto: Terje Pedersen / NTB

– I førsteomgang er vi i gang med å se på hvilke barrierer som ligger der og gjør at vi ser ut som vi gjør i dag, sier Anderssen.

– Det andre er at vi setter i gang med å gjøre de tiltakene som skal til for at vi får mer mangfold inn i styrer og blant ansatte i norsk fotball.

På spørsmål om hva det betyr rent konkret forteller hun at NFF skal se på punktene som utvalget «Rasisme i idretten» la frem i august.

– Man kan ikke bare sette noen inn i et lederverv

Tidligere i år satte nemlig Raja sammen utvalget som hadde som mål å få en oversikt over situasjonen, samt komme med konkrete tiltak til forbedring.

Lederen for utvalget, Marco Elsafadi, peker på rekruttering som et av nøkkelpunktene, men sier at det må skje i flere ledd.

Tidligere i sommer leverte utvalgsleder Marco Elsafadi (t.h.) en rapport om rasisme i idretten til idrettsminister Abid Raja. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Man kan ikke bare sette noen inn i et lederverv. De må vise til kompetanse og være kvalifisert, sier han og anbefaler at man tar for seg utdanningsløpet som et sted å jobbe hardere med rekruttering, sier Elsafadi.

Han er en av 15

På en kunstgressbane i Drammen møter NRK Mounir Hamoud. Den tidligere Strømsgodset- og Bodø/Glimt-spilleren forbereder seg til å lede en trening for noen av de største talentene i kommunen.

Disse fotballkretsene har ansatte med flerkulturell bakgrunn.

Han jobber som kretsansvarlig for spillerutvikling i NFF Buskerud.

– Jeg tror det er veldig viktig i NFF, og for andre arbeidsplasser, at det er mangfold. At det er forskjellige perspektiver, folk som tenker på ulike måter, sier han.

Han tror at en bedre balansert stab kan komme godt med når så mange av spillerne i forbundet kommer har ulik bakgrunn.

Hamoud kom til Norge fra Marokko som 13-åring og har spilt toppfotball i Norge i 16 år før han la opp som spiller i 2019. Foto: Mats Torbergsen / NTB

– Vi lever i Norge, men vi har spillere fra mange kulturer. Når man skal ha en samtale med en spiller kan det være lurt å ha en kulturell forståelse. Spillere kan ha ulike tilnærminger til fotball eller motivasjon. Det at man er klar over sånne ting er en fordel.

Nå ber NFF om tid når de nå skal ta fatt på denne problemstillingen.

– Nå har vi satt i gang med dette arbeidet, så må vi få litt tid. Det viktigste er jo ikke nødvendigvis å komme med tiltak som vi ikke vet at virker, sier Anderssen.