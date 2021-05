Ragnhild Haga bekrefter at hun vrakes: Er skuffet, oppgitt og overrasket over forbundet

Det bekrefter 29-åringen selv overfor NRK mandag. Hun har rett og slett fått beskjed om at hun er vraket til landslaget i sesongen der OL i Beijing i februar er det store høydepunktet. Hun fikk den nedslående beskjeden for cirka en uke siden.

– Først og fremst vil jeg si at jeg er veldig skuffet, oppgitt og overrasket. For jeg er veldig motivert, det står ikke på det. Det er selvfølgelig ingen menneskerett å være på landslaget. Men jeg er oppgitt over prosesser og måten ting har blitt gjort på, sier Haga til NRK og fortsetter:

– Det er klart, det kunne skje. Men jeg trodde faktisk ikke det i år, siden jeg mener jeg har gode nok internasjonale resultater etter at jeg kom i form etter blodproppen.

– Hva er det som har skjedd?

– De sier jo at resultatene mine kunne vært gode nok, men at de vil satse på sprint og trenger sprintere på laget. Jeg skjønner at vi skal satse på det, men jeg føler de nesten oppfører seg som et privatlag. Da kan du prioritere det du vil. Men jeg trodde Skiforbundet skulle prøve å ta vare på de skiløperne i Norge som de mener har best resultater internasjonalt.

– Det er jeg skuffet over. Samtidig har jeg tatt opp noen ting internt med dem. Det kan ha hatt påvirkning, da kan de tenke at det heller er lettere å vrake meg. Derfor mener jeg prosessen har vært litt dårlig.

ORDKNAPP LANDSLAGSTRENER: Ole Morten Iversen, her under VM i Oberstdorf sist vinter. Foto: Terje Pedersen / NTB

NRK har forelagt kritikken overfor landslagstrener Ole Morten Iversen. Han viser til at uttaket kommer tirsdag og kan ikke kommentere noen ting.

– Bare så det ikke er noen tvil: Du ville være på landslag i OL-sesongen?

– Jeg ville være på landslag, ja, sier Haga.

Dermed er nok en karriere på landslaget foreløpig satt på stopp. Fra før av har Didrik Tønseth bekreftet at han blir vraket fra landslaget. Uttaket presenteres av Norges Skiforbund tirsdag.

Haga fikk sitt virkelig store gjennombrudd i verdenscupen vinteren 2014/2015-sesongen.

Hun ble naturligvis belønnet med landslagsplass den påfølgende våren. Sammen med en gylden generasjon skiløpere født på tidlig 90-tall, som Ingvild Flugstad Østberg, Maiken Caspersen Falla, Heidi Weng, har Haga vært med å prege internasjonal damelangrenn.

Som eliteløper hadde hun sitt definitive høydepunkt under OL i Pyeongchang i 2018. Først feiret hun gull på 10 kilometer fristil. Deretter reddet Haga på mange måter Norges stafettgull i de samme lekene.

Men nå er det altså slutt på landslagsperioden.

Det er på mange måter oppsiktsvekkende. Både fordi Haga er en stor profil, men også fordi en blodpropp sørget for en knalltøff start på sist sesong. Men etter å ha vært satt ut av spill i viktige treningsmåneder, berget hun likevel gode resultater da hun trengte det som mest.

Blant annet et NM-sølv, toppresultat i verdenscupen i Falun og en sterk syvendeplass på 10 kilometer i VM i Oberstdorf. Det var bare 19 sekunder opp til bronseplass...

På direkte spørsmål om hun tror hun blir vraket på grunn av at hun har tatt opp ting internt, svarer Haga slik:

– Jeg vet ikke. Jeg tror det er sammensatt. Jeg tror på at de vil ha sprintere. Slik jeg skjønte det, så føler de at de har Therese (Johaug) på distanse og medaljemuligheter der, uansett, mener de. Og jeg har prøvd å si at vi må passe på distanselangrenn og rekrutteringen der. Jeg er skuffet over at de bruker det argumentet der.

Hun forteller at det har vært tungt å la vrakingen synke inn.

– Jeg har vært på landslaget over ti år totalt. Jeg har mange gode venner og minner derfra. Det er synes det ender på denne måten. Det synes jeg jo. Jeg er supermotivert og vil gå fort i OL. Så setter de deg ut under ett år før det begynner...

Men hun får ikke gjort noe med det. Haga er nødt til å se fremover nå.

– For egen del får jeg jobbe hardt, stable på beina et bra opplegg. Men jeg hadde ikke trodde det skulle skje i år.

– Hva ser du for deg at du gjør nå?

– Jeg har funnet en som kan hjelpe meg i Oslo. Og så har jeg noen brødre som satser på ski. Jeg står ikke helt på bar bakke, da, heldigvis, sier Ragnhild Haga.