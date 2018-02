– Jeg følte at her var det bare å smelle til og ta igjen så mye som mulig. Jeg synes faktisk det var litt gøy å jakte, komme litt bakfra og ha alt å vinne. Vi gjorde det veldig spennende, og at Marit klarer å slå Stina på siste er vi kjempefornøyd med, sier Ragnhild Haga.

OL-mesteren på 10 km fri er helt rolig når hun kommer til NRK i intervjusonen etter et av tidenes olympiske stafettdrama.

Det startet med at Ingvild Flugstad Østberg gikk til hun spydde på førsteetappen og fikk betalt i form av et forsprang på drøyt 21 sekunder til Anna Haag og Sverige.

Det fortsatte med at Astrid Uhrenholdt Jacobsen sprakk fullstendig på andreetappen og vekslet 28 sekunder bak Charlotte Kalla og Sverige.

– Altfor, altfor spennende

– Jeg synes tiden går veldig sakte når jeg står og venter. Sekundene renner på, men jeg ser Astrid gir absolutt alt man har, og da kan man ikke vente noe mer, sier Haga etterpå.

Hun gikk på med dødsforakt og sendte ut Marit Bjørgen bare tre sekunder bak Stina Nilsson på ankeretappen. Resten er, som det så fint heter, historie.

Om det hele opplevdes som et nervedrama for TV-seerne i Norge og Sverige, var det ikke mindre nervepirrende i målområdet.

– Det var altfor, altfor spennende. Du skulle bare visst, sier Østberg.

Slik beskriver hun det:

– Jeg kom i mål og var jeg sliten, men det gikk greit. Så ble jeg plutselig helt vanvittig kvalm, så jeg trengte litt tid på å komme meg. Så kom Astrid og var utav seg, og så ble jeg bare helt sjukt stressa. Jeg gikk rundt og var helt på tuppa for hvordan det gikk.

HOPPENDE GLAD: Ragnhild Haga gikk fortest og hoppet høyest da Norge tok stafettgull i OL. Foto: DOMINIC EBENBICHLER / Reuters

– Var ikke til stede

For Astrid Uhrenholdt Jacobsen var det litt annerledes.

– Jeg lå inni teltet, faktisk, og var ikke til stede, egentlig. Men jeg fikk med meg at Ingvild stresset rundt og var veldig spent, så jeg skjønte det var jevnt, sier hun.

Dramatikken var langt fra over da Haga sendte Bjørgen ut på kvinne mot kvinne-duell mot Nilsson. Men Haga holdt hodet like kaldt i de knapt 12 minuttene hun måte vente som i de 12 minuttene hun spiste Ebba Andersson.

– Ragnhild og var ekstremt irriterende rolig, sier Østberg.

– Jeg tenkte «herregud, ikke vær så rolig», og jeg løper rundt, og så ser jeg på de siste 500 meterne, det er de verste 500 meterne jeg har sett på et skirenn noen gang, sier hun, fortsatt andpusten.

NÅR ENDEN ER GOD: Ingvild Flugstad Østberg, Astrid Uhrenhold Jacobsen, Ragnhild Haga og Marit Bjørgen er olympiske mestere etter en av tidenes mest spennende stafetter. Foto: CARLOS BARRIA / Reuters

Holdt hodet kaldt

Haga holdt altså hodet kaldt. Det samme gjorde Marit Bjørgen, som tok knekken på Stina Nilsson i utforkjøringen inn på stadion.

– Jeg trodde Marit skulle klare å rykke fra i bakken. Så klarte hun ikke helt det, men så kjører hun veldig bra nedover og har nok mørnet Stina. Det er ikke så lett å kjøre nedover og spurte på stive bein, så heldigvis var det det som knakk henne, sier Ragnhild Haga.

Som plutselig har to OL-gull i premiesamlinga.