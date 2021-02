Hvilken VM-øvelse er du?

Mari Eide legger opp

Mari Eide, som vant VM-bronse på sprinten i Seefeld, har bestemt seg for å legge opp. Det avslørte hun på direkten fra NRKs VM-studio i dag. 31-åringen venter en datter sammen med samboer Anders Gløersen, og har bestemt seg for at toppidrettslivet er historie.

– Nå har jeg bestemt meg. Nå er jeg helt ferdig, sier Eide.

– Jeg har begynt å jobbe. Jeg og Anders skal ha en liten jente til sommeren, og livet er veldig annereldes nå, forklarer hun.

Eide rørte hele nasjonen da hun vant bronse kort tid etter at søsteren Ida Eide fikk hjertestans under et mosjonsløp høsten 2018.