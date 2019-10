Pulsen er Magnus Carlsens hemmelige våpen

Så langt under VM i sjakk har Magnus Carlsen hatt klart lavest gjennomsnittspuls av finalistene. Pulsen ligger mest mellom 70 og 80, mens motspillerne stadig ligger langt over 100 slag i minuttet.

Finalemotstander Wesley So er så langt målt til høyest puls med 159 slag i minuttet.

– Det er fascinerende at han kan sitte og tenke med nesten 160 i puls, sier Karoline Dyhre Breivang, som er ansvarlig for pulsmålerne som benyttes under VM i fischersjakk.

– Hadde Magnus hatt 150 i puls, hadde han ikke visst hva han gjorde. Da hadde han vært så stresset, og ikke klart å konsentrere seg, sier pappa Henrik Carlsen.

Under det høydramatiske sluttspillet torsdag, da Carlsen gikk mot tap, banket hjertet mellom 80 og 90 ganger i minuttet, mens So var over 120.

Markant høyere puls

Det er store variasjoner i måling av puls. Noen har langt høyere hvilepuls enn andre, uten at det betyr noe. Vanligvis ligger hvilepulsen rundt 60-80 slag i minuttet.

Hittil i VM har Carlsen stadig ligget 30–40 hjerteslag under sin motstander.

– Det er individuelt, makspulsen kan ikke trenes, den er som den er. I andre idretter, for eksempel skiskyting, er det vanlig at noen «går seg opp» i puls for å prestere, sier Breivang, som selv har vært i en årrekke på håndballandslaget.

Henrik Carlsen mener at sønnen ikke hadde klart å prestere hvis han hadde like høy puls som konkurrentene.

– Når Magnus har 100 eller mer er han ganske stresset. Hvis de andre har over 100 må det være ganske slitsomt å spille, sett fra vårt ståsted, sier han.

PAPPA: Henrik Carlsen følger sønnen under VM i fischersjakk. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

– Pulsen hans er lavere av flere grunner. Han er i ganske god form, spesielt i forhold til Nepomnjasjtsjij og So. Lav puls tyder også på at det er mye mindre nerver, sier Henrik Carlsen til NRK.

Selv om Carlsen har langt lavere puls, har faren sett en tendens som gjør ham urolig. På dag tre, da spillerne hadde kortere betenkningstid, gikk hjertefrekvensen markant opp.

– Da var han mer nervøs og følte seg mindre bekvem. Han var ikke helt i slag på samme måte.

– Følger du med på dette?

– Jeg burde kanskje følge med mer. Kanskje man burde gjøre en vurdering av kvalitet på trekket og puls.

Han hevder at Magnus tidligere er målt opp mot 200 i puls under løping, og mener at apparatet rundt Carlsen kan bruke pulsen i turneringsforberedelser dersom flere innfører måling under partiene. Hittil er det kun gjort forsøk på et par turneringer i verden.

– Dette er veldig interessant informasjon, påpeker Henrik Carlsen.