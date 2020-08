Vipers startet sesongen med seier

Sola ga storfavoritt Vipers Kristiansand hard kamp i Nora Mørks eliteseriecomeback, men slapp opp for krefter og tapte 25-34.



Linn Jørum Sulland ble toppscorer for Vipers med seks mål, mens Malin Holta var kampens suverene toppscorer med 11 scoringer for Sola.