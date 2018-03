Pengestraff vekker oppsikt: – Aldri vært borti lignende

Ledelsen i den ungarske håndballklubben Telekom Veszprém skriver i en kunngjøring på klubbens egen side at de nå velger å kutte i lønnen til spillerne og støtteapparatet frem til sesongslutt i Ungarn på grunn av dårlige resultater.

De skriver blant annet følgende i pressemeldingen:

– Klubben og bedriften mener at noen resultater fra Telekom Veszprém har vært uakseptable denne sesongen, spesielt prestasjonene og holdningene. Dette er uverdig for klubbens tradisjoner som er mer enn 40 år gamle.

Denne kunngjøringen kommer i etterkant av at klubben nylig gikk på et overraskende tap i mesterligaen mot danske Skjern, klubben hvor blant andre Bjarte Myrhol spiller i.

– Klubben vil treffe en endelig beslutning om temaet i henhold til klubbens prestasjoner i de kommende kampene, avslutter Veszprém i pressemeldingen.

MESTERLIGAEN: Bjarte Myrhol i aksjon mot Veszprém. Foto: SCANPIX DENMARK / Reuters

– Det er veldig spesielt

Tønnesen er ikke den eneste norske spilleren som har blitt trukket i lønn av en ungarsk håndballklubb. Katrine Lunde fikk blant annet lønna halvert da hun ble gravid mens hun spilte i Györ.

– Kulturen her nede (i Ungarn) er annerledes enn i Norge. De vil nesten vite når man tenker på å bli gravid. Det er ikke alltid like lett å vite, fortalte hun.

BLE TRUKKET: Katrine Lunde. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Advokat Eirik Monsen ved Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO)‎ kjenner ikke ungarsk rett, men presiserer at etter norsk lov så er det ikke tillatt å trekke i lønn, med mindre arbeidstakeren selv gir samtykke til det.

– Jeg vil anta at det er ganske like regler i Europa på akkurat den biten der. Dårlige prestasjoner vil aldri kunne legitimere trekk i lønn, med mindre det er kontraktfestet, hvilket jeg har vanskelig for å tro, sier han.

Monsen sier det vil overraske han veldig om ungarsk lov åpner opp for denne typen lønnstrekk.

– Man kan selvfølgelig ha en form for prestasjonsbetinget lønn, men da snakker vi gjennom provisjon. Her er det en fast lønn slik jeg forstår det, og så velger de å trekke de fordi at de ikke har levert så godt som klubben ønsker. Det vil overraske meg om det er lovlig. Det er veldig, veldig spesielt.

– Aldri vært borti lignende

– Har du opplevd noe tilsvarende?

– Ikke på grunn av prestasjoner, nei. Vi har hatt mange prosesser i Norge opp gjennom, men det har heller vært på grunn av klubbens økonomi. Jeg har aldri vært borti klubber som trekker spillere i lønn på grunn av dårlige prestasjoner, nei. Det er dessverre sånn at vi opplever en del utfordringer litt østover i Europa, forklarer Monsen.

NRK har forsøkt å få tak i Tønnesen tirsdag uten å ha lyktes.