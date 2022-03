Pedersen ble Paralympics-konge – tok sitt fjerde gull

– Han leverer her den femte medaljen og det fjerde gullet. Han har vært sjef i dette anlegget her ganske lenge, utbrøt NRKs alpinkommentator Ole Kristian Stoltenberg da Jesper Saltvik Pedersen kjørte over målstreken.

Han kunne nesten ikke avsluttet Paralympics på en bedre måte: Pedersen taklet presset og kjørte glimrende da det gjaldt som mest, selv om NRK-Stoltenberg var litt nervøs underveis.

– Ta det med ro! Ta det med ro! Det holder at du kjører en middels treningsomgang, ropte kommentatoren.

I mål var han hele seks sekunder foran Niels de Langen fra Nederland. Italienske René De Silvestro tok bronsen.

OVERLEGEN: Jesper Saltvik Pedersen har vært ustoppelig i Paralympics. Søndag vant han med seks sekunder. Foto: Simon Bruty for OIS / NTB

Har tatt fem av Norges syv medaljer

Med gull i super-G, superkombinasjonen, storslalåm og slalåm, samt sølv i utfor er den norske 22-åringen utvilsomt kongen av Paralympics.

Alpinstjernen fra Karmøy står altså bak fem av de syv norske medaljene i mesterskapet. Norge endte med det på 8.-plass på medaljeoversikten i Paralympics.

Kina ble beste nasjon på hjemmebane med 18 gull, 20 sølv og 22 bronse.

Pedersen avslutter et fantastisk Paralympics som Norges flaggbærer på avslutningsseremonien i Beijing i kveld. Det bekrefter Norges Idrettsforbund søndag morgen.

GULLGROSSIST: Jesper Saltvik Pedersen har tatt fem av Norges syv medaljer i Paralympics. Foto: Joel Marklund for OIS / NTB

Nilsson på 19. plass

Tidligere på natten norsk tid sikret Norge også bronsemedalje i 4x2,5 kilometer åpen stafett i paralangrenn.

Ukraina tok gullet mens Frankrike stakk av med sølvmedaljen.

I slalåm for menn i paraalpint stående endte Marcus Grasto Nilsson på 19. plass. Arthur Bauchet fra Frankrike tok gullmedaljen.