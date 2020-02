Påstand om fire år for Srour

Påtalenemnden i Antidoping Norge (ADN) innstiller på fire års utestengelse for bokseren Hadi Srour. Han avla i høst en positiv dopingprøve med spor av syntetisk EPO.



I en pressemelding skriver ADN at Srour også har brutt reglementet for meldeplikt flere ganger.



– Også B-prøven bekreftet funnet i A-prøven, sier Katharina Rise, leder av påtalenemnda i ADN til NTB.



– Det har tatt litt tid før saken ble endelig avgjort fra vår side. Det er fordi Srour har anmodet om at vi skulle gjøre ytterligere undersøkelser. Basert på det har vi også fått denne prøven vurdert av andre internasjonale akkrediterte laboratorier, i tillegg til det norske laboratoriet som er akkreditert av Wada. De har kommet til samme resultat, uavhengig av hverandre, sier Rise



Srour var raskt ute med kritikk av Antidoping Norge da saken ble offentlig i fjor.



– Etterforskerne forhørte meg, men de var ikke ute etter å høre min versjon eller å få sannheten. De anmodet meg to ganger om å tilstå. Den siste gangen slo de også av lydopptakeren, sa Srour på en pressekonferanse 4. september.



Srour var ansett som en mulig OL-deltaker i Tokyo-lekene senere i år.