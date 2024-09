– Det synes jeg er en skam. Jeg håper det blir en ordentlig gjennomgang og evaluering av dette. Jeg klarer ikke å se for meg at Martin Ødegaard må banke på hos Manchester United og spørre om han kan trene med dem før en landskamp.

Det sier Susanne Kaluza, leder for Litteraturhuset, og venn av Birgit Skarstein, som tok sølv i Paralympics søndag.

KRITISK: Susanne Kaluza er ikke fornøyd med opplegget rundt Birgit Skarstein.

Hun snakker om opplegget fra Norges Roforbund i forkant av Paralympics. Skarsteins trenere dro alle til OL i Paris. Det førte til at Skarstein trente med Australia i sommer - få uker før årets desiderte høydepunkt for parautøveren.

– Hvorfor vi aksepterer den behandlingen av et medaljehåp i Paralympics forundrer meg. Som venn synes jeg det har vært vondt å se, sier Kaluza.

Skarstein forventer ordentlig evaluering

NRK møtte Skarstein etter finalen søndag og spurte om hun har fått den hjelpen hun trenger fra forbundet inn mot dette mesterskapet:

– Jeg tror det blir en ordentlig evaluering etter sesongen. Hvis vi mener at det er en idrett som er både olympisk og paralympisk – og at det betyr like mye og at vi skal satse like hardt og gjøre det som kreves – så krever det at vi har et system som gjør at det paralympiske ikke blir underordnet det olympiske, sier 35-åringen.

Hun viser til sølvmedaljen og de små marginene:

– Det vi så her i dag er at det holder ikke å gjøre det nesten godt nok. Det må jobbes bunnsolid, forutsigbart, med klare strukturer og rammer som leder til topprestasjon. Her kunne jeg like gjerne havnet utenfor pallen, som å sitte igjen med den sølvmedaljen her.

HODEBRY: Birgit Skarstein er opptatt av at «jobben må gjøres ordentlig». Foto: NTB

– Du føler at dere paralympiske utøvere kommer litt i skyggen av OL-utøverne?

– Jeg mener vi er nødt til å ha et system som klarer å kjøre to parallelle oppkjøringer, både en olympisk og en paralympisk. Det skal ikke trenge å ta av den ene, for å styrke den andre. Det er nødt til å være likeverdig hvis vi skal prestere på topp.

– Se på alle nasjonene som tar medalje her i dag. Det er store idrettsnasjoner som har satset strukturert og hardt på det paralympiske. Jeg håper vi kan ta den her sesongen som et eksempel på at vi er nødt til å gjøre det i Norge hvis vi vil henge med. Det er altfor sårbart at de enkelte og smågrupperinger skal gjøre den jobben, sier hun videre.

NRK har ikke lyktes å komme i kontakt med generalsekretæren i Norges Roforbund, Sverke Lorgen, men til VG sier han blant annet:

– Helt generelt og innenfor våre rammer, har vi tilrettelagt og optimalisert hele veien for OL og Paralympics, og vi har prioritert begge lekene like høyt. Forbundet har hatt flere økonomisk utfordrende år, men vi har hatt et opplegg i år som vi står inne for. Evalueringen vil fortelle oss mer.

Birgit Skarstein tar sølv Du trenger javascript for å se video.

– Langt unna standarden vi hadde

Lagkamerat Kjetil Borch er en viktig støttespiller for Skarstein og var tidlig ute med å gratulere Skarstein i Paris.

– Hva tenker du om at vårt største rohåp trener med Australia uten norsk trener?

– Hennes trener bestemte seg for å ikke være med henne på det opplegget de hadde blitt enige om før Paralympics. De hadde ikke en god nok erstatning for henne og planen ble heller ikke fremlagt før veldig tett opptil Paralympics, sier Borch og fortsetter:

– Symptomene av det er at hun trener med et annet landslag, som tar hun under vingene. Det skal ikke skje. Hadde det vært meg i 2021 så hadde jeg vært veldig tydelig.

Boch deltok selv i OL i Paris tidligere i sommer, som endte uten medaljer for de norske roerne.

TETT PÅ: Landslagsroer Kjetil Borch Foto: NTB

– Har det vært en tilstrekkelig oppfølging av Birgit i forkant av Paralympics?

– Det vil jeg ikke si. Det har vært oppfølging, og de har tettet noen av hullene, men ikke alle. Det er ikke et profesjonelt opplegg verdig, verken for OL eller Paralympics. Hvis du ser tilbake på hva vi gjorde før OL Tokyo, så er det langt unna den standarden vi hadde. Det må jeg være ærlig å si, sier Borch.

I tillegg til å trene med det australske landslaget, har Skarstein og trener Olaf Tufte trent i Italia i seks uker i forkant av Paralympics. Tufte har også vært tett på Skarstein hele mesterskapet.

PARALYMPICS-SJEF: Cato Zahl-Pedersen. Foto: NTB

– Det er måten de har valgt å gjøre det på og det er hva vi har tatt til etterretning. Det burde i hvert fall fungere bra, siden de har bestemt at det skal være slik. Noe mer kan ikke jeg kommentere på det, sier Norges sjef for Paralympics, Cato Zahl Pedersen.