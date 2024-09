– Oioioi, tenk at vi vant i sølv da! Hæ!? Jeg er kjempefornøyd. For et vanvittig år og sesong det har vært, sier Skarstein til NRK etter løpet.

Skarstein var blant favorittene før kvinnenes finale i singlesculler. Likevel måtte hun se seg slått, av Moran Samuel, som var sterkest over den 2000 meter lange distansen.

Det er israelske Samuel sitt første gull i Paralympics, med tiden 10.25,40. Hun fikk dermed et komplett medaljeskap, etter å ha tatt bronse i Paralympics i 2016 og sølv i 2021.

Birgit Skarstein tok sølv i roing i Paralympics. Du trenger javascript for å se video. Birgit Skarstein tok sølv i roing i Paralympics.

Skarstein kom i mål etter 10.33,96, med franske Nathalie Benoit halvsekundet bak, på bronseplass.

– Det har vært sinnssykt mye motbakke. Jeg har hele tiden tenkt at «klarer vi denne så tar vi neste» og ta ting skritt for skritt. I går kveld var jeg sånn «kan jeg egentlig ro?». Det var etter en lang samtale med Olaf (Tufte), hvor vi gikk igjennom løpet, sier Skarstein til NRK.

– En fin åpning

– Jeg er svært imponert over hvordan hun snur dette, sa NRKs ekspertkommentator Johan Flodin etter at sølvet var et faktum.

Skarstein lå nemlig som nummer tre ut fra start. Samuel tok ledelsen fra første stund.

– Dette er en veldig fin åpning av Birgit, sa Flodin.

Etter 1000 meter lå Skarstein 9,15 sekunder bak den ledende israeleren.

– Det er ikke en heldig utvikling. Jeg skulle gjerne sett at hun var litt nærmere, sa Flodin.

Det ble stadig lenger opp til gullet for den norske roeren. Med 200 meter igjen var det helt jevnt blant tre båter om de to siste medaljene.

– Dette blir unødvendig spennende om medalje i det hele tatt, sa Flodin idet det tettet seg til bak Samuel.

Skarstein hadde den sterkeste avslutningen og tok sølvmedaljen med svært liten margin.

SMILER: Birgit Skarstein med sitt sedvanlige glis etter karrierens tredje rofinale i Paralympics i Paris søndag. Med ryggen til står roer Kjetil Borch. Foto: NTB

Satte telefonen på lydløs

Skarstein var ikke sikker på hvilken plassering hun hadde fått.

– Når jeg kom i mål, så visste jeg ikke om jeg var nummer to, tre eller fire. Det var en lettelse å se totallet på tavlen. Jeg føler vi vant sølvet i dag. Vi har hatt all odds mot oss og en vanskelig inngang på mesterskapet. Likevel har vi klart å samle oss og levere når det gjelder, sier hun.

Les også Skarstein brekte beinet på sponsoroppdrag: – Såg Paris svinne hen

– Jeg visste at dette kom til å bli spennende, men ikke så spennende som dette. Det er alltid deilig når det går veien til slutt når det er så jevnt. Jeg er utrolig stolt. Det er et kjempeløp, sier Norges Paralympics-sjef, Cato Zahl Pedersen til NRK.

35-åringen måtte ut i oppsamlingsheat lørdag for å sikre seg en plass i finalen. Det etter å ha kommet som nummer to i innledende heat fredag, hvor hun var favoritt.

– Etter det brutale løpet på fredag måtte jeg sette telefonen på lydløs, for jeg fikk så mange kjærlighetserklæringer. Jeg blir så rørt. Tusen, tusen takk! Jeg føler at hele Norge er i båten i dag og det setter jeg utrolig stor pris på, sier Skarstein.

Dette var Skarsteins tredje sommer-Paralympics. I 2016 ble hun nummer fire, mens hun var best av samtlige i Tokyo i 2021. Søndagens finale var hennes siste i Paralympics, ifølge henne selv.

Zahl Pedersen er takknemlig for alt hun har bidratt med til paraidretten.

– Hun har vært et fyrtårn. Det gjelder både måten hun har trent på, og måten hun har vært som person. Hun er en utadvendt person som byr på seg selv, og er bevisst på det. Det er veldig bra for paraidretten i Norge. Hun er et godt forbilde på vannet og i treningshallen, sier han.