Ein sommar med fest, moro og fantastiske idrettsprestasjonar nærmar seg slutten i den franske hovudstaden.

For å sørge for at minnet om sommar-OL lever vidare til evig tid, har Anne Hidalgos, som er ordføraren i byen, komme med eit oppsiktsvekkande og – for nokon – kontroversielt forslag:

OL-ringane som har fått pryde det mest kjente landemerket i byen Eiffeltårnet under leikane, skal bli hengande på tårnet vidare.

– Det er opp til meg å avgjere, og eg har ein avtale med Den internasjonale olympiske komiteen (IOC). Så ja, dei blir på Eiffeltårnet, seier ho til Ouest France.

ORDFØRAR: Anne Hidalgos nye forslag vekker reaksjonar. Foto: Reuters

Eiffel-familien reagerer

Det tok ikkje lang tid før det kom reaksjonar. Og blant dei som har reagert kraftigast på Hidalgos påfunn, er etterkommarane av arkitekten til tårnet, Gustave Eiffel.

Fleire franske medium har sitert ei pressemelding sendt ut av Eiffels nålevande slektningar.

– Det er ikkje passande at Eiffeltårnet, som 135 år etter at det blei bygd har blitt eit symbol på Paris og ei forlenging av Frankrike ut i verda, skal bli brukt som symbol for ein organisasjon. Same kor høg prestisje det er (med OL), skriv dei.

PERMANENT: OL-ringane på Eiffeltårnet. Foto: AFP

Eiffeltårnet blei bygd til Verdsutstillinga i 1889, og skulle eigentleg takast ned etter 20 år. Men det verdas kjente bygget står der framleis, 300 meter over bakken, og blei i 1991 ein del av UNESCOs verdsarvliste.

– Eiffeltårnet er ikkje ei reklameantenne. Anne Hidalgo burde sagt at ho ønsker å behalde OL-ringane, ikkje at ho har bestemt det. Og ho burde spurt kva byrådet og andre kompetente menneske tenker, meiner Eiffel-etterkommarane.

Andrew Parsons, presidenten i Den internasjonale paralympiske komiteen, ønsker ikkje å blande seg inn i avgjerda.

– Det er opp til Paris å bestemme det. Eiffeltårnet er ikonisk for byen og dens innbyggarane. Dei må bestemme det. Det positive med forslaget er at det viser kor stolt dei er av å vere vert for OL og Paralympics, seier han til NRK.

– Dei kan bli for alltid

NRK drog ut på gata i Paris for å lodde stemninga. Matisse Ouakil hadde tatt turen til Eiffeltårnet, og synest ringane er kledeleg – men ikkje for alltid.

– Eg har sett at etterkommarane til Eiffel ikkje vil ha dei der, men fram til Los Angeles i 2028 kunne det vore fint å behalde dei. Da er vi ikkje OL-byen lenger. Da kan vi sende fakkelen – og ringane – vidare, meiner han.

Louise Marie Giroud er på Hidalgos parti.

– For min del kan dei bli for alltid. Dei er fargerike, og eg liker dei godt, seier ho.

ROMANTISK: Kjærestene Matisse og Louise Marie er ikkje heilt på bølgelengde når det gjeld OL-ringane på Eiffeltårnet. Foto: Terje Haugnes / NRK

Under tårnet møter NRK også på familien Sverd, som er i byen for å heie fram Vegard på friidrettsbanen. Mamma Tone Christel Sverd Dragsund er skeptisk til forslaget frå ordføraren.

– Det er kanskje litt dumt å ha dei ståande på Eiffeltårnet. Eg skjønner at dei vil ha dei her i byen, men kanskje ein annan plass? Litt usikker.

Vegard Sverds bror, Eirik, stiller seg i opposisjon til mamma.

– Personleg synest eg det er ganske kult når turistattraksjonar og bybildet utviklar seg over tid. Det viser eigentleg berre framgang, som dei liker å feire i Frankrike. Eg er fan.

FAMILIETUR: Mor og bror Sverd på plass i Paris. Foto: Terje Haugnes / NRK

– Drar det for langt

OL-ringane som heng på tårnet nå er for tunge til å vere der på vinteren. Hidalgo har derfor foreslått at dei blir erstatta med ei lettare utgåve, produsert av same firma som leverte den nåverande utgåva.

SOS Paris, ein byverngruppe, går også hardt ut mot ordføraren på X.

– Å bruke det mest kjente monumentet i Frankrike for å minne heile verda, til evig tid, at det var Anne Hidalgo som skapte OL i 2024, er verkeleg å dra det for langt, skriv dei.

Ein underskriftskampanje på change.org har fått fleire tusen underskrifter. Dei ønsker å stoppe Hidalgos planar.

– Nå festen er over må det symbolske monumentet vårt returnere til slik han var før, skriv folka bak kampanjen.