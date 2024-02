På helsen løs

– Jeg ble sjokkert.

Ada Hegerberg tok nylig en titt på hva som ventet i 2024. Det var liga og cuper, som før, men til sommeren så hun frem til noe så sjeldent som en ferie.

I år har kvinnene bare OL, hvor Norge ikke er med. Hegerberg har spilt i EM og VM de siste to somrene, og anså 2024 som en pause for hode og kropp. Men ettersom øynene vandret over kalenderen, fikk hun sjokket.

Midt i juli har Fifa ryddet plass til to landskamper. Ingen ferie likevel.

Det var moderne fotball i et nøtteskall: flere kamper og mindre hvile.

Alt på bekostning av spillernes helse.

Slitne i oktober

Den stappfulle kalenderen er et voksende problem.

Nye turneringer og lengre kamper krever så mye av spillerne, at stadig flere av dem kritiserer fotballens ledere. Det handler om fysisk og mental helse.

Det er en grunn til at Hegerberg skrev en artikkel om temaet i den britiske avisen The Guardian for et par uker siden. I 2020 røk hun det fremre korsbåndet, en skade som kan stjele alt fra ni måneder til over ett år. Hegerberg var ute i 20 måneder.

OPPTRENINGEN: Ada Hegerberg i en gym i Polen i 2020. Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL / Reuters

I VM i fjor var minst 17 spillere borte med samme skade. For flere kombineres det brutale programmet med dårlige fasiliteter, små støtteapparater og lite informasjon om skadeforebygging for kvinnelige spillere. Hegerberg skriver at hun ikke er alene om å ønske seg en sommer uten kamper.

– Belastningen som legges på spillerne, fysisk og mentalt, gir ingen mening, skriver hun.

Mer brutalt skal det bli. Her er somrene som venter, og husk at OL har stor prestisje på kvinnesiden:

2024: OL

2025: EM

2026:

2027: VM

2028: OL

2029: EM

Det er bra at kvinnefotballen vokser. Det skjer bare for fort. Leah Williamson, en av Englands stjerner, sa nylig at flere spillere er slitne bare noen måneder etter at sesongen har begynt.

Og blant herrene? Der er problemet vel så stort.

Robotene

Vi har sett spillere slutte med landslagsfotball før de er 30.

Den meritterte forsvareren Raphaël Varane ga seg på det franske landslaget i fjor, da han var 29. Han kalte fotballkalenderen «overbelastende» og «kvelende».

– Det er som å være i en vaskemaskin: Du spiller hele tiden og det stopper aldri, sa Varane til franske Canal+.

FERDIG PÅ LANDSLAGET: Raphaël Varane (til venstre), her under VM-finalen mot Argentina i Qatar i desember 2022. Foto: Frank Augstein / AP

Real Madrids høyreback Dani Carvajal sier at noen spillere er åpne for å gå ned i lønn om det betyr færre kamper. Selv kollega Thibaut Courtois synes de spiller for ofte – og han er keeper.

– Vi er ikke roboter, sier Courtois.

Topptrenere har slått alarm i lang tid. Pep Guardiola har sagt at fotballforbundene som styrer kalenderen «tar livet» av spillere.

Mer, mer, mer

Men pilen peker kun én vei. Bare siden 2016 har Det europeiske fotballforbundet (Uefa) gjort følgende:

Arrangert EM med 24 lag Satt opp Nasjonsligaen Satt opp Serieligaen Utvidet Mesterligaen til 36 lag Utvidet Europaligaen til 36 lag

Hver avgjørelse har presset inn flere kamper på kalenderen.

Så kan man si at stjernene «må tåle det». Eller at trenerne bør rotere. Men trenerne er under press til å vinne hver uke, og vil ha sine beste på banen. Arsenals trener, Mikel Arteta, forventer at spillerne klarer 70 kamper i året.

70 KAMPER I ÅRET: De forventer Arsenal-manager Mikel Arteta av spillerne. Foto: Jose Breton / AP

Noen gjør det, men ikke alle. I november sa Ben Dinnery, sjef for nettsiden Premier Injuries, at antallet skader i Premier League hadde gått opp med 15 prosent sammenlignet med starten av de siste fire sesongene.

– På globalt nivå trenger spillerne hjelp, skriver Hegerberg.

Omtrent den eneste støtten kommer fra FIFPro, den globale organisasjonen for profesjonelle fotballspillere. I fjor advarte de at kalenderen er en fare for spillernes fysiske og mentale helse.

Likevel fylles den opp av alt som kan selges.

Printer penger

Dette er den største grunnen til at stjernene ikke blir hørt. I fotball er en ny turnering det samme som å printe penger.

Hver kamp kan selges til TV-selskaper og sponsorer. Få vet dette bedre enn Gianni Infantino, presidenten i Det globale fotballforbundet (Fifa). Flere turneringer gir mer penger til Infantino, som kan fordele ressursene på diverse fotballforbund og få stemmer i retur.

I fjor utvidet Fifa VM for herrer til 48 lag. I 2025 skal de arrangere VM for klubblag for herrer med 32 lag i stedet for syv. Turneringen skal spilles hvert fjerde år.

Altså flere kamper, mindre hvile og mer penger.

PENGEGLISET: Fifa-president Gianni Infantino. Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP

Det samme kan skje på kvinnesiden. Nå i helgen skrev nettsiden The Athletic at Fifa også vil ha VM for klubblag for kvinner – hvert andre år. I så fall kan stjernene glemme den ledige sommeren som ventet i 2026.

2024: OL

2025: EM

2026: VM for klubblag

2027: VM

2028: OL

2029: EM

Nye kamper truer turneringene som eksisterer. Sjefen for Premier League, Richard Masters, innrømmet i fjor at pausene som lagene får i januar, kan kanselleres, fordi det ikke er plass i kalenderen. Han jobber med forbundene for å løse problemet.

– Det er mye dialog med Uefa, veldig lite dialog med Fifa, sa Masters til The Guardian.

Når skal stjernenes advarsler tas på alvor?

Menn i dresser

Dessverre er det vanskelig å se en realistisk løsning.

Stjerner som Hegerberg har ingen makt over Fifa. Ingen har makt over Fifa. Det er en egen politisk verden som består av stemmer, penger og tjenester, i stor grad styrt av menn i dresser som aldri har spilt profesjonell fotball selv.

Fifa ønsker faktisk enda flere kamper enn de har fått. De ville ha VM hvert andre år. På herresiden, skriver The Athletic, ønsket de VM for klubblag hvert år.

Bare motstand fra Europa har holdt frekvensen nede.

VM HVERT ÅR: Manchester City vant klubb i desember. Foto: Manu Fernandez / AP

Infantino liker å si at alle turneringene skal «spre» fotballen rundt i verden og gjøre idretten større. Men om spillerne bryter sammen, blir stjernene borte. Kvaliteten blir verre. Produktet taper verdi.

Alle ender opp som tapere.

Helsekomitéen

Fifas holdning til problemet kan oppsummeres med en spesiell komité.

Da Infantino bekreftet planene for VM i 2026, noe han gjorde i mars i fjor, annonserte han at Fifa skulle sette opp en komité som skulle sørge for at spillerne får nok hvile likevel. I en logisk verden hadde Infantino konsultert en slik komité før han utvidet VM. Han burde også pratet med FIFPro.

Men okay, Fifa gjorde i det minste noe.

Nå i desember, ni måneder senere, skrev imidlertid avisen The Times om hvor langt denne komitéen hadde kommet.

Komitéen hadde ikke holdt noen møter.

Komitéen hadde ikke pratet med spillerne.

Faktisk var komitéen ennå ikke satt opp.