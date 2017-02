Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det er stort. Jeg har vært i så mange finaler at jeg føler at det begynner å bli på tide. Det er sinnssykt kult å få det til nå før VM, sier Klæbo til NRK.

Det er Klæbos første verdenscupseier. Han står med en tredje- og andreplass før, men har aldri før stått øverst på pallen i verdenscupen.

Fem dager til VM

I finalen slo han til tidlig, og strakk feltet hele veien. Ingen av de øvrige finalistene klarte å matche 20-åringen fra Byåsen.

– Jeg følte meg sterk i dag og visste at de i finalen er raske på et oppløp. Jeg tenkte at sjansen var å knalle til, og heldigvis holdt det inn.

Det er fem dager til VM-sprinten i Lahti, og lørdag var Klæbo best i verden.

– Bruker du samme taktikk der?

– Du skal ikke se bort fra det, svarer Klæbo med et smil.

SE SPURTEN: Hvem kan matche Johannes Høsflot Klæbo i Otepää? Ingen. Du trenger javascript for å se video. SE SPURTEN: Hvem kan matche Johannes Høsflot Klæbo i Otepää? Ingen.

Knapt nok svett

Men bak solbrillene var ikke 20-åringen preget i det hele tatt. Han var knapt nok svett, og lekte med konkurrentene.

– Det er en nytelse å se på når han drar til, sa Jann Post da Klæbo rykket fra finalistene tidlig.

– Det er ikke bare et han vinner, men det er måten han gjør det på. Han er god nok til å gå fra i finalen. Det er så sterkt gjort, sier Post.

– Han tar de tidlig i løpet. Imponerende. Nå har Johannes vist at han er farlig på alle distanser, kommenterte NRKs ekspert Fredrik Aukland om stjerneskuddet.

Bak overlegne Klæbo sørget Finn-Hågen Krogh for dobbelt norsk. Han spurtslo Sergej Ustjugov i kampen om andreplassen.

Best hele veien

Allerede i prologen viste han seg meget sterk og tok seieren foran 0,73 ned til forrige sesongs sprintkonge Federico Pellegrino. I både kvart- og semifinalen hadde han full kontroll, og nærmest lekte seg med konkurrentene.

Eirik Brandsdal røk ut i semifinalen mens Petter Northug takket for seg etter stavbrekk i kvartfinalen. Martin Johnsrud Sundby knakk staven på start i prologen, stakk til skogs og kom aldri til mål.