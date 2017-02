Hvordan er Petter Northugs form før VM? Et av de mest interessante spørsmålene før lørdagens sprint i Otepää.

Men vi fikk ikke noe klart svar. Northug ble nummer 15 i prologen. I kvartfinalen røk han ut etter å ha gått første del med brukket stav.

Likevel smilte han. For selv fikk Northug noen svar.

– Det føltes bra. Prologen var flere hakk opp fra NM, jeg hadde mer å gi. Jeg er fornøyd med heatet også, men det hjelper lite når du havner baki der med en stav, sier han med et smil.

Brakk staven i første tak

Northug brakk faktisk staven i det aller første stavtaket ut fra start.

– Jeg gikk med den opp halve første bakken. Så fikk jeg en stav som var for kort, og måtte bytte, og da blir du for stiv i denne løypa, forklarer han.

Så fastslår Northug:

– Jeg er en av favorittene i VM hvis jeg har dagen og det blir litt fastere enn dette.

– Du tror på gull i VM?

– Ja, elles hadde jeg ikke vært her.

FIKK GODE SVAR: Petter Northug er fornøyd med signalene fra kroppen etter VM-generalprøven i Otepää. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Ulykkesamulett

Under intervjuet har han et kors hengende fra drikkebeltet.

– Den skal hjelpe meg, sier han om amuletten – som han selv har kjøpt i Sveits.

Det er likevel usikkert om den blir med til VM.

– Det er en ulykkesamulett. Jeg skal ta den av, sier han med et lurt smil.

Selv om Northug nå mener han er i god nok form til å kjempe om VM-gull i sprint i Lahti, prøver han ikke å argumentere seg inn på andre distanser.

Ikke god nok for distanserenn

Overfor NRK påpeker han at det er ei lett sprintløype i Lahti – mens distanseløypene er knalltøffe.

– Du trenger ikke være i form for å vinne sprint. Jeg er ikke god nok til å vinne tremila i VM. Jeg har ikke noe å gjøre på laget til tremila og 15-kilometeren, sier han rett ut.

– Men stafett er noe annet, påpeker Northug, som ikke stryker seg fra reservelista til sisteetappen riktig ennå.

Slik sesongen har fortonet seg, er det ingen tvil om at en medalje i sprint vil være et akseptabelt utbytte for VM-kongen fra Falun for to år siden.