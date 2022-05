Østigård og Genoa rykket ned

Leo Skiri Østigård klarte ikke å redde Genoa fra nedrykk i sitt leieopphold i Serie A. Lørdag forsvant siste håp med 0-1 hjemme mot Bologna.

Genoa holdt nullen i 66 minutter før Musa Barrow snek seg inn bak ryggen til Østigård og fikk sette inn 1-0 etter en styring i feltet.

Genoa kastet alle mann frampå i sluttminuttene, og Østigård prøvde seg blant annet med et langskudd som gikk langt over og til side for mål.

Østigård fikk med seg 14 kamper i Serie A og tapte halvparten av dem. Genoa holdt nullen i seks av kampene Østigård spilte. Nordmannen noterte også et cupmål. Østigård vender nå tilbake til Brighton.