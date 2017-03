– Roar (landslagstrener Hjelmeset) må takle mye, for vi jentene gråter fordi vi er både glade og lei oss. Det er så tett i dette laget, sier Ragnhild Haga med et smil til NTB.

I går fikk hun en av karrierens beste beskjeder: Hun får gå tremila i VM.

Norges tremil-lag Ekspandér faktaboks Marit Bjørgen

Astrid Uhrenholdt Jacobsen

Heidi Weng

Ragnhild Haga

Men samtidig som Haga jubler gråter Ingvild Flugstad Østberg (26) av skuffelse. Over seg selv. For det var hun som var tiltenkte tremilsplassen, men etter et svært skuffende VM valgte 26-åringen å vrake seg selv fra den siste distansen.

– Ingvild skal ikke gå. Vi har hatt mange fine samtaler med henne i går, og hun føler rett og slett at hun ikke er der hun vil være, sier landslagstrener Hjelmeseth.

– Jeg hadde ikke sett for meg at hun skulle bestemme seg for å ikke gå 30-kilometeren fordi hun er veldig glad i å gå skirenn, sier Ragnhild Haga som samtidig roser lagvenninnen.

– Jeg er glad for at Ingvild ga meg sjansen. Det står respekt av det hun valgte. Jeg er glad for å kunne gå.

NY: Ragnhild Haga (t.v.) går sitt første renn i Lahti-VM på søndag. Her er hun sammen med Heidi Weng tidligere i sesongen. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Karrierens verste VM

Med kvinnenes siste VM-uttak unnagjort er det klart at dette mesterskapet har vært en gedigen nedtur for Østberg - som tross alt ligger på andreplass i verdenscupen.

Hun reiste til Lahti med mål om medalje og var på forhånd selvskreven på de fleste distanser - blant annet tremila.

Men i stedet for edelt metall reiser hun nå hjem med den skuffende resultatrekken:

22 (sprint) - 19 (skibytte) - 8 (10 km)

Forventningene tatt i betraktning er nok dette karrierens verste VM for Østberg.

VM-DRONNING: Marit Bjørgen er VM-dronning med tre av fire mulige gull i Lahti. Søndag går hun for et nytt på tremila. Her gratuleres Bjørgen av Ingvild Flugstad Østberg etter 10-kilometeren. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Fire gode kandidater

– Hun kjenner kroppen sin og kanskje vet at det var rett å stå over. Oppi dette tenker hun også på meg og lagvenninnene, som også har veldig lyst til å gå. Vi er et veldig sterkt lag hvor det er små marginer om hvem som skal gå eller ikke, sier Haga om lagvenninnen.

VM startet med en skuffende sprint for Østberg, før nedturen fortsatte på 15-kilometeren med skibytte. Så kom det en liten opptur med 8. plassen på 10-kilometeren, før alt ble bekmørkt da hun ble vraket fra stafetten.

Østberg har vært fast på stafettlaget hele sesongen og ble knust da hun fikk beskjed om at hun hadde mistet åpningsetappen på VM-stafetten til Maiken Caspersen Falla.

8. PLASS: Ingvild Flugstad Østberg reiser hjem med en 8. plass fra 10-kilometeren som sin beste VM-plassering. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Jakter seks gull

De tre andre kvinnene som går tremila i tillegg til Haga er; suverene Marit Bjørgen, Tour de Ski-vinner Heidi Weng og bronsemedaljøren fra 10-kilometeren Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

For Haga blir dette henne første renn i VM.

– Jeg har trent for fellesstarten med skibytte og tremila her i VM siden i fjor vår.

På fellesstarten kom jeg akkurat ikke med på laget, og da betyr dette veldig mye når jeg skal summere opp sesongen til våren, sier Haga.

30-kilometeren i Falun-VM i 2015, den gang i klassisk teknikk, ble vunnet av nå utestengte Therese Johaug.

Dersom en av de norske kvinnene tar tremilsgullet også i år har Norge tatt alle gullene i kvinnelangrenn i Lahti.