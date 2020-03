Oslo kommune snur – nå åpnes baner og anlegg

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fredag fattet byrådet en ny og oppdatert forskrift, som klargjør hvordan folk skal opptre i det offentlige rom i Oslo.

– Den bygger på de nasjonale reglene som kom i forrige uke, som er knyttet at man skal vare i grupper på maks fem og ha én meters avstand mellom seg utendørs, sier idrettsbyråd, Rina Mariann Hansen, til NRK og fortsetter:

– For oss er det riktig at vi behandler parker, lekeplasser, marka og idrettsanlegg ute, i all hovedsak fotballbaner, på samme måte. Så det skal være enkelt å forstå for befolkningen.

Åpner for trening

Anleggene er fortsatt stengt for organisert aktivitet, men individuell bruk er tillatt, så lenge smittevernsreglene følges. Det vil si at ikke fler enn fem mennesker samles, og at det holdes en avstand på minst én meter.

ÅPNER: Idrettsbyråd, Rina Mariann Hansen, forteller at blant annet fotballbaner åpnes igjen for uorganisert aktivitet. Foto: Vidar Ruud

Nye skilt henges opp, og kjetting og sperrebånd fjernes fra baner som har vært stengt.

– Det er slik at fotballbaner i seg selv er områder som man kan gå inn på. Det er ikke steder man helt kan låse av. Så det vi har vært opptatt av, er at de områdene hvor folk ferdes i Oslo, slik som: marka, parker, lekeplasser og fotballbaner som er åpne og tilgjengelig for folk. Der har vi vært opptatt av å gi retningslinjer og en forskrift knyttet til hvordan folk skal opptre når de er der, sier Hansen.

Samtidig som Oslo kommune åpner de stengte kommunale anleggene, har Norsk Toppfotball (NTF) fattet et vedtak som åpner for at klubber kan trene organisert fra onsdag 1. april., skriver VG.

Toppfotball Kvinner på sin side, velger å avvente retningslinjer fra myndighetene.

STENGT: Skilt fra en av banene i Oslo kommune som ble stengt 12. mars. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Politiet ble kontaktet

Omgjøringen av vedtaket kommer i bakkant av at blant annet NFF ønsket retningslinjer fra Helsedirektoratet, om hva som var lov og ikke med tanke på organisert trening og anlegg.

– Vi opplever at dette ble praktisert forskjellig fra kommune til kommune, sa fotballpresident Terje Svendsen til NRK den gangen.

Oslo kommune er blant dem som stengte alle idrettsanlegg 12. mars. Likevel har det krydd av folk enkelte steder, for eksempel på Voldsløkka i Oslo.

I hovedstaden ga enkelte blaffen i stengte baner, og situasjonen utartet såpass at politiet ble spurt om hjelp.