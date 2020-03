Forrige uke stengte Oslo kommune alle kommunale idrettsanlegg og svømmeanlegg som følge av den pågående viruspandemien.

Likevel har flere privatpersoner valgt å oppsøke stengte fotballbaner for å utøve uorganisert aktivitet på banen. Oslo idrettskrets har nå tatt steget og bedt politiet og kommunen om hjelp.

– Vi er vitne til at stadig flere unge og unge voksne organiserer seg selv og driver fotball som før med nærkontakt og bidrar da til en uønsket smittespredning. Det er et problem, forteller generalsekretær i Oslo Idrettskrets, Magne Brekke til NRK.

VARSLET: På Løren har idrettslaget hengt opp et tydelig skilt, men da NRK var innom søndag var det flere som bedrev ulik form for trening. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

Da NRK var innom Løren Idrettspark søndag ettermiddag var det flere, små grupper samlet til ulik form for trening. Både på fotballbanen, og i treningsparken. Til tross for tydelig markering på at parken nå er stengt.

– Fotballbanene er i ferd med å bli et fristed for en aktivitet samfunnet ikke ønsker. Det er ikke greit, sier Brekke.

– Hvor utbredt er problemet?

– Jeg har ikke sett en fotballbane hvor det ikke har vært tilfellet. Det finnes sikkert, men det er mer unntaket enn regelen.

– Vi ser at det eskalerer

Generalsekretæren forteller at man i løpet av uka har sette stadig flere ungdommer og unge voksne som organiserer egenaktivitet på idrettsbanene i hovedstaden. Brekke påpeker at det ikke er et problem at barn leker eller at én og annen trikser med en ball, men når det er organiserte økter med flere deltagere blir det et problem.

Brekke har selv prøvd å bortvise ungdom fra anleggene, men forteller om lite imøtekommende svar.

– Sunn fornuft ser vi at vi ikke kommer langt med. Vi ser at det eskalerer og det er klart at hvis folk flest oppfatter at det ikke er noen konsekvens å spille fotball som før, blir det bare mer av det.

STENGT: Korsvollbanen i Oslo har også tydelig skilt som viser at anlegget er stengt. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Idrettslagene i Oslo har tatt forbudet fra kommunen med alvor og har gjort det de kan for å hindre aktivitet på sine egne anlegg. Stoppskilt og flyttede mål har imidlertid ikke vist seg å være nok.

– Det blir etterhvert uhåndterlig for idrettslagene og idretten å påse at idrettslagene ikke er i bruk. Det er stort sett kommunen som eier og det er de som må ta eierskap til problemet, men det er jo politiet som kan gjøre noe med det.

Idretten fortviler

På KFUM-banen på Ekeberg i Oslo har klubben selv passet på.

– Vi har regelmessig hatt folk ute og bedt om at aktivitet avsluttes. Det ser ut som det respekteres på våre baner mer nå. Det kan hende de har flyttet seg til andre områder på Ekeberg, sier daglig leder Thor-Erik Stenberg til NRK.

– Jeg tror trøkket er større i andre bydeler hvor idrettslagenes innflytelse hos ungdom og voksne ikke er like stor, legger han til.

Øystein Rikheim Sundelin som er leder i Bækkelagets Sportsklubb forteller om en fortvilet Oslo-idrett som nå må bruke tid på å kaste folk vekk fra banene.

– Jeg skjønner at det er vanskelig for barn og unge som har lyst til å drive med idrett, men nå må foreldrene deres si ifra om at de skal ikke være der og la oss få til dette uten at politiet må gripe inn. Politiet har andre ting å bruke tiden på enn å kaste folk vekk fra banene.

– Vi må være kreative alle sammen og finne andre måter å drive egentrening enten hjemme, i hagen, eller i marka som er åpen. Men bare unngå å være sammen mange mennesker på kunstgressbaner. Det er den dugnaden vi nå er med på.

VOLDSLØKKA: Også populære Voldsløkka i hovedstaden er stengt som følge av koronaviruset. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

– Vi trenger hjelp

For ti dager siden, 12. mars ble alle kommunale idrettsanlegg i Norge stengt.

«Med bakgrunn i Folkehelseinstituttet (FHI) sine råd og anbefalinger knyttet til håndtering av koronaviruset, har Bymiljøetaten besluttet å stenge alle kommunale idrettsanlegg for aktivitet inntil videre. Det gjør vi for å begrense smitterisiko, og gjelder på ubestemt tid», het det i uttalelsen.

AKTIVITET: Selv om anleggene er stengt, er det flere som benytter seg av det grønne gresset. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vi trenger hjelp. Det er derfor vi sier at for å få bukt med dette så må kommunen som eier anleggene være med å ta ansvar. Kommunen har i hvert fall mannskap som kan overse at ting er under kontroll og varsle politiet.

Politiet er blitt lagt frem utfordringene på idrettsanleggene. Operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Christian Krohn Engeseth, forteller til NRK søndag at politiet ikke har opplevd dette som et stort problem.

– Vi har fått fem-seks meldinger om at folk spiller fotball rundt omkring, men vi har ikke hatt kapasitet til å følge det opp på grunn av andre oppdrag.

Politiet oppfordrer alle til å følge myndighetene sine råd for å unngå smitte blant folk og ber folk ta ansvar for sin egen helse.

Idrettskretsen opplever situasjonen annderledes enn politiet og oppfordrer idrettslag og publikum som er vitne til aktivitet av et visst omfang å varsle politiet.

– Det er viktig for at dette ikke skal utvikle seg at det kommer noen preventive tiltak. Det er først når folk vet at de kan få bøter folk tenker seg om to ganger.