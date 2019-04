Olympisk mester og Ingebrigtsen-rival utestengt for doping

Henrik Ingebrigtsen kalte det en av tidenes største dopingskandaler da det kom frem at Asbel Kiprop hadde avlevert en positiv dopingprøve.

– På 1500 meter er dette nesten en like stor skandale som da Lance Armstrong ble tatt, sa den norske mellomdistanseløperen til NRK da.

Ingebrigtsen var sjokkert og skuffet over nyheten om at konkurrenten Kiprop, som ble olympisk mester på 1500 meter i 2008 og har tre VM-gull på samme distanse, hadde jukset.

Tatt for bloddoping

Det var i mai i fjor det ble det kjent at Kiprop hadde avlagt en positiv dopingprøve for EPO (bloddoping) utenfor konkurranse.

Kiprop og Ingebrigtsen-brødrene har konkurrert mot hverandre i flere år. Her er Henrik Ingebrigtsen og Kiprop sammen på en pressekonferanse før Bislett Games i 2016. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nå har dommen i saken kommet, og det ble altså fire års utestengelse.

Kiprops utestengelse gjelder fra februar 2018, og han kan derfor ikke konkurrere igjen før tidligst i 2022-sesongen.

Hevder han er uskyldig

Kenyaneren har hele tiden hevdet sin uskyld, og han anket den opprinnelige dommen fordi han mente at den positive prøven må ha blitt tuklet med.

Friidrettens integritetsenhet (AIU) opplyser at en disiplinærkomité har kommet frem til at de ikke tror denne forklaringen stemmer.

Kiprop har vært den kanskje tøffeste konkurrenten til Ingebrigtsen-brødrene på 1500 meter.

– Har han juksa, er det bra han blir tatt. Jg kjenner at jeg er veldig skuffa over at en av de beste løperene i verden gjennom de siste årene er dopet. Men jeg er godt fornøyd med å ha slått ham flere ganger, sa Ingebrigtsen til NRK da saken ble kjent.