OL-gullvinneren hevdet han ikke hadde fått injeksjoner og forlot rommet – så endret han forklaring

Panorama, som er den britiske rikskringkasterens fremste program for undersøkende journalistikk, har blant annet fått tak i en transkripsjon av et avhør etterforskere fra Det amerikanske antidopingbyrået (USADA) gjorde av Mo Farah i 2015.

I avhøret fikk Farah spørsmål om Alberto Salazar, som i oktober i fjor ble utestengt fra idretten i fire år etter å ha blitt funnet skyldig i brudd på dopingreglene, hadde anbefalt ham å ta injeksjoner med L-karnitin noen dager før London maraton i 2014.

– Nei. Jeg har aldri tatt injeksjoner med L-karnitin, sier Farah.

– Du er helt sikker på at en doktor ikke satte en nål i armen din og injiserte L-karnitin noen dager før London maraton, spør etterforskerne.

– Ja. Helt sikker, svarer Farah.

Karnitin brukes ifølge Mattilsynet i kosttilskudd som hevdes å være muskelbyggende, motvirke trøtthet og gjøre kroppen i stand til å hente seg raskt inn etter trening. Bruk av L-karnitin er lovlig så lenge mengden er på under 50 ml hver sjette time.

UTESTENGT: Alberto Salazar, her avbildet med Mo Farah og Galen Rupp, har anket den fire år lange utestengelsen fra USADA. Foto: Jung Yeon-je / AFP

Etter å ha forlatt avhøret, møtte Farah Barry Fudge, som er sjef for langdistanseløping i Det britiske friidrettsforbundet (UKA). Han var blitt intervjuet av USADA dagen før.

Etter å ha møtt Fudge gikk Farah så inn igjen til etterforskerne, som på det tidspunktet var i ferd med å pakke sammen, og sa at han hadde tatt L-karnitin før London maraton.

– Og det forteller du oss nå, men du husket ikke noe av det da jeg stadig spurte deg om det, spør en av etterforskerne fra USADA.

– Det demrer for meg nå, men da husket jeg det ikke, svarer Farah.

Panorama har ikke lagt fram bevis for at Farah har gjort noe ulovlig. Langdistanseløperen med to OL-gull på 5000 meter og to OL-gull på 10 000 meter, har takket nei til å medvirke i dokumentaren.

– Jeg ante det ikke

En av dem som reagerer på Farahs opptreden, er den amerikanske hinderløperen Emma Coburn.

– Hvorfor noen velger å heie på denne person, det fatter jeg ikke, skriver Coburn på Twitter.

Den britiske avisen The Times har denne helgen intervjuet Farah. 36-åringen sier at han også ville stilt spørsmål ved saken om han så på den utenfra, men bedyrer likevel:

– Jeg ante det ikke. Da det ble kjent tenkte jeg «wow, fire år». Jeg tenkte «herregud». Jeg visste at jeg aldri hadde gjort noe. Jeg vet at han var treneren min, men å måtte finne seg i at dette rettes mot meg, når det er ham det gjelder, er ganske frustrerende, sier Farah.

– Ikke overrasket

Mens Alberto Salazar hele tiden har bedyret sin uskyld, forbinder NRKs friidrettsekspert, Vebjørn Rodal, den utestengte treneren med å tøye strikken og utfordre gråsonene.

– Er du overrasket over de nye opplysningene?

– Nei, overhodet ikke, utbryter nærmest Rodal over telefon til NRK.

TØYD STRIKKEN: NRKs friidrettsekspert, Vebjørn Rodal, omtaler Alberto Salazar som en trener som er kjent for å tøye strikken og utfordre gråsonene. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Hvis Mo Farah har brukt seks år med Alberto Salazar og ikke fulgt hans råd til fulle, sånn som det har kommet frem via varslere at Salazar har opptrådt. Så hadde det overrasket meg mer enn om Mo Farah faktisk gjorde alt han kunne for å bli så god som mulig i perioden med Salazar.

Rodal mener en friidrettsnasjon som Storbritannia burde ha stilt tøffere krav til samarbeidet med Salazar på et tidligere tidspunkt.

Den tidligere mellomdistanseløperen poengterer at Det britiske friidrettsforbundet fremstår mer rakgrygget i dag enn i 2014, men at de oppførte seg veldig «blåøyd» overfor regimet til Salazar i sin tid.

– Det her er noe som svekker troverdigheten til begge og det gir en ordentlig ripe i lakken.

Alberto Salazar er ikke utestengt på grunn av positive dopingprøver, men fordi han har satt ønske om gode prestasjoner over sin utøveres helse og sikkerhet. USADA hevder Salazar delte ut testosteron, injiserte en ulovlig mengde L-karnitin og tuklet med dopingkontroller.

Salazar har anket utestengelsen.

Kilder: Athletics Weekly, BBC Panorama, The Times.