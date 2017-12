Okparaebo har følt seg kjønnsdiskriminert i toppidretten

Er det likestilling i toppidretten? Ekspandér faktaboks NRK har i flere måneder undersøkt om det er likestilling i toppidretten.

Funnene viser at norske toppidrettsherrer tjente over 100 millioner kroner mer enn norske toppidrettskvinner i 2016.

Tallene inkluderer idrettsrelaterte inntekter, altså eventuell lønn fra klubb, eventuelle bidrag fra forbund, premiepenger, sponsormidler og stipender. Inntekter fra annen næringsvirksomhet er ikke regnet med.

Det er 55 menn og 55 kvinner med i undersøkelsen.

Idrettene som er valgt ut, er fotball, håndball, ishockey, golf, friidrett, langrenn, alpint, skiskyting, snowboard og svømming.

I lagidrettene består utvalget av startoppstilling i forrige tellende kamp. I de individuelle idrettene består utvalget av eliteutøvere.

Noe av inntektsforskjellene kan forklares ved at herrene har prestert litt bedre. Ser vi på OL-, VM-, og EM-gull, så har mennene i utvalget totalt 91 triumfer. Kvinnene har 70.

Svenske SVT og finske YLE har gjort tilsvarende undersøkelser i sine land.

Resultatene publiseres nå i en artikkel- og reportasjeserie.

– Lønnsmessig er det dessverre en vesentlig forskjell mellom en kvinnelig idrettsutøver og en mannlig idrettsutøver, sier Norges raskeste kvinne.

Likevel er det ikke det hun legger mest vekt på når hun skal fortelle om mangelen på likestilling i norsk toppidrett. Okparaebo mener nemlig at hun ved flere tilfeller er blitt aldersdiskriminert i idretten, kun fordi hun er kvinne.

– Som kvinne har jeg flere ganger opplevd at alderen min blir brukt mot meg i idretten. Ingen spør en mann på for eksempel 28 år om han er i ferd med å bli for gammel for å bli satset på på landslaget, forteller sprinteren.

– Enkelte tror nemlig at når en kvinner nærmer seg 30 år, så er man i en alder der alt man tenker på er å bli mamma. Holdningen til en mann på samme alder vil være annerledes, legger hun til.

Tror kvinner undervurderer seg selv

Okparaebo understreker at hun er i sin beste alder, og at hun fortsatt får mye ut av treningen hun legger ned:

STJERNE: Ezinne Okparaebo har vært Norges raskeste kvinne i en årrekke. Her i aksjon under OL i Rio i 2016. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Jeg skal løpe fort i mange år til, lover hun.

29-åringen er tilbake i trening etter en pause fra toppidrettssatsingen. Planen er å være tilbake for fullt kommende sesong. I pausen har hun prioritert fritid med venner og familie, tid for seg selv og nok hvile. Hun har også tatt seg tid til å reflektere over hvorfor kvinner er soleklare inntektstapere i idretten.

– Generelt synes jeg at vi kvinner ofte har en tendens til å undervurdere oss selv, i motsetning til menn. Kvinner som forstår at de må jobbe hardt - og by på seg selv i sponsormarkedet - har gode muligheter til å tjene gode penger. Det gjelder å tenke på totalpakken man kan gi, mener Okparaebo.

I tillegg trekker hun frem at det er altfor få kvinner i de sportslige støtteapparatene og i organisasjonsledelsene.

TOPPIDRETTSSJEF: Håvard Tjørhom Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Forbundene kunne jobbet mer aktivt for å forsøke å rekruttere kvinner og kvinnelige utøvere inn i idrettspolitikken, sier hun, og avslutter med følgende klokkeklare melding:

– Det er ingen tvil om at vi trenger en holdningsendring i toppidretten.

Forbundet avviser kjønnsdiskriminering

Håvard Tjørhom, toppidrettssjef i Norges Friidrettsforbund kjenner seg ikke igjen i Okparaebos uttalelser.

Han avviser at de noensinne har vraket utøvere på bakgrunn av kjønn.

– Det er mange faktorer som ligger til grunn når vi vurderer hvilke utøvere som skal inn på landslag. Vi ser også på alder i sammenheng med utviklingen og prestasjon til utøveren, uavhengig av kjønn, kommenterer Tjørhom.