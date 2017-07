Okparaebo tok plutselig pause – nå forklarer hun hvorfor

– Det beste med pause er å kunne leve som et vanlig menneske. Toppidrett kan til tider være ganske ekstrem for både kropp og sjel, sier Ezinne Okparaebo til NRK.

Det har vært stille fra 29-åringen etter at hun søndag røpet på sin egen nettside at hun har løpt sin siste konkurranse på en stund.

Nå forteller Norges raskeste kvinne til NRK at hun ikke hadde noen problemer med å si at «nok er nok» – i hvert fall for denne gang.

– Beslutningen var enkel. Jeg vet med meg selv at jeg vil prioritere andre sider av det å være menneske enn å løpe nå. For en gangs skyld vil jeg ta en pust i bakken. Det er et privilegium å få løpe. Et annet privilegium å få ta en «break», sier hun.

– Enkel beslutning

Okparaebo klarte ikke VM-kravet på 100 meter, men fikk likevel en VM-invitasjon fra Det internasjonale friidrettsforbundet. Den takket hun imidlertid sprinteren nei til.

Dermed skal hun for første gang på ni år følge et seniormesterskap fra sidelinjen.

Den norske friidrettsstjernen vil på nåværende tidspunkt ikke si hvor lenge hun blir borte fra idrettsarenaen.

TIDENES RASKESTE I NORGE: Okparaebo har blant annet sølv og bronse på 60 meter i innendørs-EM på merittlista. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Jeg har blitt målt i tid i hele mitt liv, derfor skal jeg gi deg følgende svar nå: pausen er til for å finne motivasjon og lyst. Hvor lang tid det tar vet jeg ikke ennå, sier Okparaebo.

Lover å komme tilbake

I oktober i fjor fortalte Okparaebo at hun skulle flytte til London for å støtte seg til et nytt treningsopplegg. Nå samarbeider hun med treneren Jonas Dodoo.

Det har foreløpig gitt varierende resultater på friidrettsbanen. På spørsmål om hva som har gått galt denne sesongen, svarer Okparaebo:

– Jeg velger å ikke fokusere på hva som ikke har fungert. Jeg vil heller fokusere på de tingene som får lysten tilbake. Etter alt jeg har opplevd på idrettsbanen er det naturlig å nullstille seg. Det er lett å bli litt fartsblind.

– Er det helt sikkert at du kommer tilbake?

– Jeg kommer alltid tilbake, svarer BUL-løperen.