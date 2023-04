Oilers slo til igjen på Hamar – Ny NM-finale venter mandag

Borge med ny god plassering

Celine Borge gikk inn til sin fjerde strake 71-runde i LPGA-turneringen i golf på Hawaii. Det holdt til en 18.-plass, skriver NTB. For Borge, som er den første norske kvinne på den gjeveste golftouren siden Suzann Pettersen la opp i 2019, ble det dermed en ny respektabel plassering i debutsesongen på LPGA-touren. For et par uker siden fikk hun delt 14.-plass i Arizona.