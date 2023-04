Oilers med andre strake seier: – Jeg tror Storhamar er litt redde nå

Jordan-sko satte auksjonsrekord – solgt for 23,2 millioner kroner

Et skopar brukt av NBA-legenden Michael Jordan i en finalekamp i 1998, gikk tirsdag under hammeren for 2,2 millioner dollar hos auksjonshuset Sotheby's.

Det tilsvarer 23,2 millioner kroner. Salget ble gjort over nett og slo auksjonsrekorden for fottøy brukt av idrettsutøvere. Også den gamle toppnoteringen var det Jordan-sko som sto for (1,5 millioner dollar i september 2021).

Skoparet som ble solgt på tirsdagens auksjon, stammer fra det andre oppgjøret i NBA-finalen for 25 år siden. Den sesongen ble Jordan NBA-mester for sjette og siste gang.

Han blir sett på som tidenes beste basketballspiller. Ikonstatusen merkes godt hver gang utstyr og klær fra Jordans aktive karriere legges ut på markedet. I fjor gikk en av hans drakter for hele 10,1 millioner dollar (106,6 millioner kroner).

(©NTB)